Eduskunta etenee lähes yhtä jalkaa Naton ovelle – Jopa vastaan hangoittelevan vasemmistoliiton riveistä löytyy pari Natolle myönteistä kapinallista

Näin pirullista lahjaa Vladimir Putin tuskin toivoi saavansa, kun hän 9. toukokuuta johtaa puna-armeijan voitonpäivän suurparaatia Punaisella torilla Moskovassa. Suomen pääministeripuolue ratkaisee myönteisen Nato-kantansa juuri ennen itänaapurin sotahehkutuksen hetkeä.

Sdp:n puoluevaltuusto ja eduskuntaryhmä päättävät puolueen Nato-kannasta toukokuun alussa. Muutenkin Suomi näyttää marssivan nyt harvinaisen yhtä jalkaa Natoon.

Hallituksen pääpuolueiden sdp:n ja keskustan näkemykset tulivat selviksi eduskunnan lähetekeskustelussa keskiviikkona.

Tällä hetkellä noin 90 prosenttia kansanedustajista on kääntymässä kannattamaan Suomen sotilaallista liittoutumista. Mauri Ratilainen

Opposition kokoomus on kampanjoinut Natoon liittymisen puolesta jo vuosia, ja perussuomalaiset on muodostanut myönteisen kantansa tänä keväänä. Rintamaan on tullut Ukrainan verisen kevättalven aikana myös vihreät.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen piti keskiviikkoisen lähetekeskustelun johtopäätöksiä jo selvinä ja toivoi nopeaa käsittelyä. Suomi voisi kertoa oman kantansa toukokuun alussa. Ennen kesää sekä Suomi että Ruotsi olisivat tahoillaan Nato-maalissa. Sen jälkeen hakemukset lähtisivät Naton ja sen jäsenmaiden hyväksyttäviksi. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen ehdotti, että eduskunta voisi keskeyttää muiden asioiden käsittelyn Nato-ratkaisun ajaksi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra näki eduskunnassa Suomen Nato-jäsenyyden ainoana vaihtoehtona sen jälkeen, mitä on tapahtunut Ukrainassa.

– Uusi YYA-sopimus, ehkä puuttumista sisäpolitiikkaamme ja valintoihimme hallituspohjasta, lopulta ehkä alueluovutus. Vai samaa, mitä näemme nyt Ukrainassa? Emme tiedä, mitä Vladimir Putin keksisi, Purra arvioi tilannetta, jossa Suomi jättäisi liittymättä Natoon.

Naton kannattajat panttaavat kantaansa

Eduskuntakeskustelun pohjana oli viime viikolla julkistettu Suomen turvallisuusympäristöä koskeva selonteko.

Keskustelu jatkuu valiokunnissa, joista tullee ulos pikavauhtia kanta Suomen Nato-jäsenyyden eduista ja haitoista. Pääministeripuolueen sana painaa paljon. Sdp:n näkemys sotilaallisen liittoutumisen eduista paistoi vahvasti läpi keskiviikkona.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kuvaili, kuinka Venäjän toimet Ukrainassa ovat tuoneet Suomen monta askelta lähemmäksi liittoutumisen välttämättömyyttä. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on jo viikkoja puntaroinut julkisuudessa liittoutumisen mahdollisuutta sanomatta aivan suoraan, että hän kannattaa Nato-jäsenyyttä. Viesti on kuitenkin tullut selväksi.

Nato-päätöksen tekeminen yhdessä Ruotsin kanssa on sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mielestä tärkeää. Venäjän hyökkäyssodan takia Suomi on Lindtmanin mukaan selvästi lähempänä Natoa. Mauri Ratilainen

Äänenpainoista huolimatta demariedustajilta on varmasti tiedossa vain yksi myönteinen ja yksi kielteinen Nato-kanta Ilta-Sanomien selvityksen mukaan. Natoon liittymistä kannattaa sdp:ssä venäläisten kiinteistökauppoja pitkään esillä pitänyt ruokolahtelainen kansanedustaja Suna Kymäläinen ja vastustaja on kajaanilainen Raimo Piirainen.

Sosiaalidemokraattien 38 kansanedustajaa pitää vielä kantansa julkisuudelta piilossa. Salaisuus paljastuu sosiaalidemokraattien historian yhdessä tärkeimmässä kokouksessa toukokuun alussa.

Yhteensä 17 keskustalaista on Ilta-Sanomien tilaston mukaan vielä vailla kantaa tai edustajat eivät halua kertoa kantaansa. Keskustalaisista 14 kannattaa Naton jäsenyyttä. Kantaansa panttaavista moni on ministeri tai muuten näkyvässä asemassa keskustassa. On selvää, että tästä joukosta tulee kannatusta Nato-jäsenyydelle etenkin, kun vähintään kolme neljästä keskustan kannattajasta tukee Suomen sotilaallista liittoutumista.

Suomen kansa onkin ajanut päättäjät kevään aikana isojen ratkaisujen ääreen. Kuukausi sitten keskustan kannattajat paljastuivat toiseksi kovimmiksi Naton kannattajiksi kokoomuslaisten jälkeen. Maaseudun Tulevaisuuden kyselyssä keskustalaisista 73,4 prosenttia kannatti liittymistä, ja selvitys tehtiin ennen kuin Venäjän veriteot esimerkiksi Butshassa paljastuivat.

Vasemmistoliitto moittii "hätäilyä"

Sdp ja keskusta ovat jo käytännössä eduskunnassa kantansa esittäneet, mutta hallituspuolueista vasemmistoliitto hangoittelee vielä vastaan. Vasemmistoliiton 16 ehdokkaasta yhdeksän vastustaa Natoa.

Natoon liittymistä vastustava vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo varoitteli lähetekeskustelussa "hätäilystä" ja "poliittisen kannatuksen kalastelusta".

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo arvioi Venäjän brutaalin hyökkäyksen Ukrainaan muuttaneen Suomen turvallisuusympäristöä radikaalisti. Hän varoitti muita puolueita samalla hätäilystä Nato-päätöstä tehtäessä. Mauri Ratilainen

Vasemmistoliiton pää-äänenkannattajan Kansan Uutisten entinen päätoimittaja Yrjö Rautio ei yllättynyt puolueen kannoista.

– Osalle puolueen kansanedustajistakin Neuvostoliitto on yhä se ideologinen alkukoti ja Venäjä sen aatteellinen perillinen, mikä on tietenkin kaksinkertainen harhakäsitys. Neuvostoliitto oli kaikessa olennaisessa vasemmiston arvojen vastakohta, ja Putinin Venäjä on lähinnä fasistinen ja imperialistinen roistovaltio, josta ei luulisi löytyvän vasemmistolle mitään puolustettavaa. Mutta joillekin vain löytyy, Rautio kirjoittaa kovin sanoin Facebookissa.

Puolueen puheenjohtaja Li Andersson ei ole vielä ottanut kantaa Nato-kysymykseen. Häneen katsoo nyt moni sellainen, joka haluaisi viimein tehdä pesäeron puolueen kiisteltyyn historiaan. Kaksi vasemmistoliittolaista jo kannattaa puolustusliittoon liittymistä: helsinkiläinen Mai Kivelä ja vantaalainen Suldaan Said Ahmed, joka kertoi keskiviikon lähetekeskustelussa kokeneensa sodan lapsena. Hän on syntynyt sodan runtelemassa Somaliassa. Kansanedustajien tulisi hänen mukaansa varmistaa, että Suomi olisi turvallinen paikka myös tulevaisuudessa.

– Nato-jäsenyyden ennaltaehkäisevä vaikutus olisi mielestäni vahvuus Suomen puolustukselle. Myös viidennen artiklan antamat turvatakuut ovat vahva argumentti jäsenyyden puolesta, Said Ahmeed sanoi ja tiivisti kymmenien kansanedustajien perustelut.

Ei välttämättä ole sattuma, että vasemmistoliittolaisista myönteisen Nato-kannan kertovat 39-vuotias Mai Kivelä ja 29-vuotias Suldaan Said Ahmed. Kummallakaan ei ole historian painolastia.

Yhteensä Nato-jäsenyyden puolesta lienee noin 90 prosenttia kansanedustajista. Se edustaa melkoista yksimielisyyttä asiassa, joka on jakanut suomalaista politiikkaa vuosikymmeniä.

Kirjoittaja on Lännen Median toimittaja.