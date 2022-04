JHT tarttui oljenkorteen – Tunteetkin ryöpsähtivät päätöserässä pintaan, kun kalajokiset ottivat avausvoittonsa Mestiksen karsintasarjassa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

JHT Kalajoki tarttui viimeisellä mahdollisella hetkellä oljenkorteensa Mestiksen karsintasarjassa. JHT otti Kooveesta ensimmäisen voittonsa maalein 5–4 (1–1, 3–1, 1–2) ja kavensi piste-eron Kooveeseen viiteen pisteeseen. Tamperelaiset ovat karsintasarjassa neljäntenä ja viimeisellä Mestikseen oikeuttavalla paikalla.

Toki kalajokisten oljenkorsi on seitinohut, sillä pelejä on sarjassa jäljellä enää kaksi eli jaossa on kuusi pistettä. Mahdollisuus on olemassa, mutta nousun toteutuminen vaatii apuja myös muilta joukkueilta.

Perjantai-illan peli ratkesi kotijoukkueen eduksi toisessa erässä. Vastuuta kantoi kokeneiden pelaajien ykkösketju. Erän ensimmäisellä minuutilla Ville Rajala veivasi näyttävän 2–1-johtomaalin. Ajassa 25.10 Jarno Palola kiskaisi lämärin Reima-Ville Roosin taakse. 3–1-osuma riitti Roosille ja tilalle luisteli Joonas Valtonen.

Valtonen ehti vartioida maalia hieman yli kolme minuuttia, kunnes kiekko löytyi verkosta. Rajala passasi hyökkäystä tukemaan nousseelle puolustaja Alejandro Ramirez Salinasille vapaan paikan takatolpalle: 4–1 ja peli oli JHT:n hallussa.

Päätöserässä nähtiin sitten tunteiden vuoristorataa, kun Koovee oli ehtinyt nousta lukemiin 4–3. Tunteet ryöpsähtivät, kun Perttu Aho taklasi ulosajon arvoisesti Miki Jurmua. Jäkiselvittelyssä Rajala ja Jeremi Wehmas ottivat tappelusta pelinrangaistukset.

Seuranneella ylivoimalla Niklas Murto vei ensin JHT:n 5–3-johtoon, mutta Santeri Sillanpää kavensi vielä alivoimalla 5–4:ään.

Loppuhuipennus nähtiin viimeisellä minuutilla, kun JHT:n avausmaalin tehnyt Jurmu ja Arttu Venäläinen ottivat kakkoset ja Koovee haki kuudella kolmea vastaan tasoitusta. JHT piti paketin tiiviinä ja lopullisesti tilanne laukesi, kun Jacob Goldowski katkaisi vieraiden syötön keskialueelle.

– Tärkeä voitto henkisesti. Kokonaisuutenakin hyvä esitys. Puolustimme vaikeat hetket jämäkästi ja olimme maalipaikoissa tehokkaita, tiivisti JHT:n valmentaja Jesper Jalonen C Moren haastattelussa.

Lauantaina JHT pelaa sarjan viimeisen kotipelinsä, kun sarjakärki TuTo tulee Kalajoelle. Koovee puolestaan pelaa Mestis-paikan kannalta tärkeän kotipelin D-Kiekkoa vastaan. D-Kiekko nousi JHT:n tapaan neljään pisteeseen, kun se otti perjantaina pisteen SaPKolta.

– Toivo elää vielä. Pelasimme itsellemme vielä panoksen loppukierroksille ja samalla painetta Kooveen suuntaan, Jalonen päätti.