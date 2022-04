Pääkirjoitus: Presidentin terveys kiinnostaa, samoin mahdollinen sijaistus

Suomessa on todettu koko koronavirusepidemian aikana kaikkiaan yli miljoona varmistettua tautitapausta, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Korona ei säästänyt presidenttiäkään, se todettiin tällä viikolla Sauli Niinistön joutuessa jopa sairaalahoitoon.

Niinistön koronatartunnasta kerrottiin noin viikko sitten. Tällä viikolla presidentti sai koronan jälkeen keuhkokuumeen ja oli vajaat kaksi vuorokautta sairaalassa Helsingissä. Tieto sairaalaan joutumisesta pysäytti. Tasavallan presidentin sairaalareissu ylittää uutiskynnyksen aina, mutta erityisesti koronan, Ukrainan sodan ja Suomen Nato-asioiden vuoksi. Turvattomina aikoina vastuunkantajia kaivataan viran puolesta ja muutenkin.

Niinistö on jo ennen nykyisiä kriisejä osoittanut olevansa nimenomaan kriisiajan presidentti vakavana ja asiansa hoitavana. Suomen kansa on palkinnut presidenttinsä harvinaisen suurella suosiolla, kun ottaa huomioon, että elämme demokratiassa.

Monenlaisten kiireiden ja kansainvälisenkin huomion kohteena oleva Niinistö on kuitenkin ihminen siinä kuin muutkin. Sairaus tulee kun tulee ja se estää arjen ja työn sujumisen normaalilla tavalla. Esimerkiksi Norjan vierailun presidentti joutui jo perumaan. Valtakunnallisen veteraanipäivän tervehdyksen Niinistö välitti tällä kertaa kirjallisesti. Presidentin kanslia tiedottaa nettisivuillaan Niinistön tehtävistä, matkoista ja vieraista niin, että periaatteessa kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus seurata johdon tekemisiä. On selvää, että työhön kuuluu paljon sellaistakin, joka sivuilta ei suoraan näy.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kuten monissa muissakin tehtävissä, myös tasavallan presidentillä on tarvittaessa sijainen. Tähän ratkaisuun turvautuminen on äärimmäisen harvinaista. Niinistön sijaisena toimisi pääministeri Sanna Marin, jos presidentti olisi estynyt hoitamasta tehtäviään. Tämänkertainen sairaalareissu ei ollut sijaistamista vaativa tilanne.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.