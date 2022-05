Pääkirjoitus: Puutarhan hoitaminen kiinnostaa myös nuoria – Innostus on kuin paluu perusasioiden ääreen

Puutarhaharrastajat ovat valmiina tekemään kevättöitä, mutta kesä antaa odottaa itseään. Jokainen puutarhaa harrastava tietysti tietää, että puutarhurin kausi kestää ympäri vuoden ja monenlaisia valmisteluja on voinut tehdä, vaikka varsinaiset pihatyöt ovatkin vielä pitkälti edessä.

Esikasvatukset ovat meneillään, puut ja pensaat on jo leikattu, kohta on mahdollista jakaa perennoja. Viime syksynä haravoimatta jääneet lehdet on syytä siivota. Kalkitsemiset, lannoitukset ja muut rutiinit hoidetaan ennen kuin pääsee nauttimaan kesäkukista ja kasvimaiden laitosta.

Ensimmäiset puutarha-aiheiset kuvastot tulivat postilaatikoihin jo viikkoja sitten. Monen lempiharrastus on tutkia erilaisia vaihtoehtoja, vaikka ei aikoisi edes kylvää tai istuttaa mitään. Toisaalta vakavat puutarhaharrastajat tietävät, että toimiva piha ja kaunis puutarha eivät synny yhdessä kesässä vaan vaativat vuosien suunnittelua, istuttamista ja kärsivällisyyttä. Nykyään tilataan usein myös ammattilaiset suunnittelemaan piha tai puutarha samalla, kun taloa rakennetaan.

Nyt tiedetään, että hyötykasvit ja oma kasvimaa kiinnostavat ihmisiä, mikä ennen vanhaan oli itsestään selvää taloudenkin vuoksi. Jopa parvekkeelle voi laittaa yrttejä tai jotakin muuta pienimuotoista. Puutarhanhoito ylipäätään on suosittua. Innostus lajiin on kasvanut useamman vuoden ajan. Erityisesti 25 – 34 -vuotiaat ovat löytäneet mielekästä tekemistä puutarhoista, tietää Kotipuutarha-tutkimus.

Puutarhainnostus on paluuta perusasioihin. Piha ja puutarha voivat olla työläitä, mutta kesäkukkia hankkimalla on mahdollista saada kaunista myös helposti. Muuttuvissa elämänvaiheissa halutaan erilaisia asioita. Pihaa laittamalla mieli rentoutuu, ajatukset kulkevat rataansa ja keskikesän kauneus tai marjasato palkitsevat.

