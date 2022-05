Jukka Aniaksen kolumni: Poliitikot ratkaisevat hoitajien palkkauksen – jos haluavat

Ymmärrän erittäin hyvin, että tyhjä puhe arvostuksesta on alkanut ihan tosissaan harmittaa hoitoalalla töitä tekeviä. Oikeampi teonsana alkaisi v-kirjaimella, mutta sinnitellään nyt katukielen sivistyneemmällä puolella.

Vaikka kuinka petteriorpot, sannamarinit ja annikasaarikot loihtivat kasvoilleen laupiaan osaaottavan ilmeen ja kameraa tuijottaen vakuuttavat ymmärtävänsä pienipalkkaisten naisten vaatimuksia, senttiäkään lisää rahaa tämä ei heille tuo.

Jos liksa on kroonisesti liian pieni, ongelma ei ratkea millään muulla kuin rahalla. Arvostus on tietysti tärkeä asia itse kenellekin meistä, mutta ylistämällä alistaminen on vastenmielistä sekä kuunnella että katsella.

On aivan selvä asia, että yleisen linjan päälle puoli vuosikymmentä 3,6 prosentin korotuksia kasaa monen miljardin euron rahapotin. Siihen ei kuulemma ole varaa.

Jos en ole aivan kokonaan missannut, ei koronakuluja varten ollut olemassa sitä varten varattua jemmapaikkaa, josta ne miljardit ammennettiin. Sama koskee F-35-hävittäjiä. Rahalla nekin pitää maksaa.

Kyse on ns. momenttiajattelusta. Johonkin on pakko olla rahaa, johonkin sitä ei nyt vain ole. Tyytykää siihen.

Oikeasti kyse on arvostuksesta ja priorisoinnista. Kun hoitajat ovat aikaisemminkin tyytyneet vähään ja ovat pitäneet suunsa kiinni, kyllä ne nytkin taipuvat. Ei näin kukaan ääneen sano, mutta ei tarvitsekaan. Niin ilmeinen tämä taktiikka on.

Aletaan olla niillä haminoilla, että tällä kertaa resepti ei toimi.

Puolitoista vuosikymmentä sitten (2007) kokoomuksen silloinen puheenjohtaja Jyrki Katainen pohjusti yhdessä puoluesihteeri Taru Tujusen kanssa ruiskukkien kukkimisen vaaliuurnilla legendaarisella Sari Sairaanhoitaja -kampanjalla.

Sillä mentiin hallitukseen, mutta saman pesuveden mukana meni myös Suomen kilpailukyky julkisen sektorin palkankorotusten valuessa myös vientialoille.

Mikä sen estää tällä kertaa? Ei tietenkään mikään.

Onko sitten niin, että poliitikkojen ei pidä puuttua työmarkkina-asioihin? Totta kai pitää. Poliitikot tämän skaban ratkaisevat. Ketkä muut muka? Nimenomaan hallituspuolueiden poliitikot. Vaikka tekee kuinka kipeää, julkisen sektorin pienipalkkaisten (naisten) asia on korjattava.

Mutta sehän on hirveän vaikeaa, kun kaikki muutkin ovat sitten vaatimassa samoja korotuksia? Niin onkin.

Jos on pyrkimällä pyrkinyt päättäjäksi, pitää osata ja uskaltaa päättää. Jos se on liian vaikeaa, pois kyllä pääsee.