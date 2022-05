Pääkirjoitus: Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue saa pian johtajansa – Ja vielä nopeammin, jos Korkiakoski-Västi valitaan

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen johtajavalinta etenee, kun hakuaika on päättynyt ja hakijoiden nimet tiedetään. Mukana yhdeksän hakijan joukossa on Soiten nykyinen toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi, joka toimii tällä hetkellä itse asiassa vt. hyvinvointialuejohtajana. Viran kelpoisuusvaatimuksina ovat tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, toimialan tuntemus ja näytöt tuloksellisesta johtamisesta. Korkiakoski-Västi piti loppuun asti salaisuutena, aikooko hakea tehtävää.

Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Sari Innanen on ennakolta asettanut kovat odotukset hyvinvointijohtajalle. "Nyt on sateentekijän paikka. Sateentekijälle voidaan maksaa kunnon palkka. Erittäin hyvä palkka eikä mikään ”kilpailukykyinen”, kun se on niin loppuun kulutettu ilmaus eikä tarkoita oikein mitään." Näin Innanen spekuloi Keskipohjanmaassa 4.4. Soiten toimitusjohtajan ansiotulot olivat 140 992 euroa vuonna 2020.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aikatauluasiat joutuivat "myrskyn silmään" viime viikolla, kun aluevaltuuston jäsen Veikko Laitila (kesk.) kritisoi voimakkaasti K-P:n hyvinvointialueen perustan rakentamisen vauhtia. Hänen arvosteli erityisesti johtajavalinnan ja strategian tekemisen hitautta (KP 4.5.). Laitila on entinen Soiten hallituksen puheenjohtaja.

Johtajan valinnan aikataulussa Laitila viittaa ainakin Pohjois-Pohjanmaalle, jossa johtaja Ilkka Luoma on jo aloittanut työnsä. Valintoja on tehty muuallakin Suomessa. Kokkolassa valinta tehdään 25.5.

Valinta on tärkeä, koska uusi tehtävä vaikuttaa keskeisesti alueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluihin. Korkiakoski-Västi on hoitanut omaa tehtäväänsä monien arvioiden mukaan erinomaisesti myös vaikeina koronavuosina. Tärkeää on saada valinta tehdyksi, että Keski-Pohjanmaalla päästään keskittymään hyvinvointialueen asioiden hoitamiseen.

Johtajavalinta on tarkoitus tehdä 25. toukokuuta, joten johtaja pääsee aloittamaan työnsä ihan kohtuullisessa aikataulussa. Jos valinta kohdistuu Korkiakoski-Västiin, on vauhti tietysti vielä nopeampi, koska hän hoitaa tehtävää parhaillaan.

