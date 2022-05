Piia Haatajan ja Nikita Zhukin olohuoneessa on pyöräteline, johon he kantavat arvopyöränsä talteen joka lenkin jälkeen – Mikä lukkomalleista on varkaille vaikein murtaa?



Jotkut pyöräharrastajat ovat asentaneet kotinsa seinälle koukut, joihin pyörän voi ripustaa. Piia Haataja pitää pyöräänsä lattialla tuessa, johon se asetetaan taka-akselista.

Pyörälenkin päätteeksi Piia Haataja ja Nikita Zhuk lataavan kerrostalon sisäpihalla pyöräpesurin vedellä ja pesevät pyörät. Kun pyörät ovat hieman kuivuneet, he kantavat ne kotiinsa kolmanteen kerrokseen.