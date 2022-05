Pääkirjoitus: Voisiko presidenttiys kuitenkin kiinnostaa Marinia – Millaista presidenttiä Suomi tarvitsee?

Kuka ja millainen on Suomen seuraava presidentti? Vaaleihin on vajaat kaksi vuotta, ja kyllä vain vaalikampanja on jossain määrin alkanut.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ottanut kahdesta kaudestaan kaiken irti. Vaikka presidentin valtaoikeuksia on kavennettu, ei Niinistö jää mieleen mitättömän vallan johtajana vaan suosittuna ja vaikutusvaltaisena. Kotimaassa Niinistö on ollut supersuosittu mittaus mittauksen perään. Ja tietysti sama suosio näkyi vaaleissa runsaat neljä vuotta sitten. Nykyisen presidentin pääosin vakava asiantuntevuus ja kryptiset puheet ovat sopineet suomalaisille. Puoliso Jenni Haukio ja Aaro-poika ovat tehneet presidenttiparista Suomen kuninkaalliset.

Ukrainan sodan aikana Niinistön tunnettuus kansainvälisesti on kasvanut, joskaan mikään tuntematon tekijä hän ei ole ollut aiemminkaan. Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd.) ovat sellainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen kaksikko, että vaikeina aikoina on ollut syytä luottaa Suomen asioiden järjestyvän.

Ilta-Sanomien tuoreen presidenttigallupin yllätysnimi on kuitenkin Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, joka nousi kyselyn viidenneksi suosituimmaksi ehdokkaaksi. Ilta-Sanomien haastattelussa Aaltola ei hiukan yllättäen täysin tyrmää ehdokkuutta. Kansansuosio pohjautunee runsaaseen tv-näkyvyyteen. Aaltola on näkynyt Ukrainan sodasta asti säännöllisesti kommentoimassa ja analysoimassa Ukrainaa, Venäjää ja Natoon hakemista. Onko tällä mitään tekemistä presidenttiyden kanssa, se nähtäneen kisan edetessä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jo pitkään on kannatuskyselyiden kärkinimenä ollut keskustalainen Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, jonka väitetystä värittömyydestä keskustelu ei tunnu johtavan oikein mihinkään. Kärkikahinoissa on myös ulkoministerinä ja presidenttikisassa aiemminkin meritoitunut vihreiden Pekka Haavisto.

IS:n kyselyssä menestyivät Rehnin ja Haaviston kannoilla Marin ja Alexander Stubb (kok.). Seuraavaksi suosituin olikin Mika Aaltola. Stubbin presidenttiehdokkuus pelastaisi kokoomuksen hankalaa tilannetta, kun suositun ja suuren puolueen riveistä ei ole irronnut kunnon presidenttinimeä. Tämäkin lienee ainakin yksi käytäväpuheiden aihe puoluekokouksessa Kalajoella vajaan kahden viikon kuluttua.

Mutta entäs sitten Sanna Marin? Alle nelikymppisen urakiitoa tekevän pääministerin ei ole arvioitu edes haluavan presidentin tehtävään, jota on pidetty aavistuksen verran "eläkevirkana" ja jäähdyttelynä merkittävyydestään huolimatta. Mikä olisi sitten presidenttiyden jälkeen niin kiinnostavaa, että ura voisi jatkua mielenkiintoisena.

Presidentti johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhdessä pääministerin ja hallituksen kanssa. Marin on Ukrainan sodan ja Nato-kevään aikana osoittanut olevansa erittäin kiinnostunut näistä teemoista sen lisäksi, että on tehtävänsä puolesta ollut keskiössä.

Marinin Ukrainan vierailu torstaina on saanut kansainvälistä ja kotimaista huomiota. Suomen pääministerin ilme sodan tuhojen keskellä kuvastaa tilannetta. Ehkä Suomen valtiojohdon päällimmäisenä murheena ei ole juuri nyt vuoden 2024 vaalit.

Toisaalta muuttunut maailman ja Euroopan tilanne voi tuoda uusia näkökulmia vaalikamppailuun ja siihen, millaista presidenttiä Suomi tarvitsee.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.

//Klo 20.04 Korjattu otsikkoa