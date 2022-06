Pääkirjoitus: Isotaluksen piina on liian pitkä – Vallankäyttäjien toimintaa pitää voida arvioida

Melkoinen uutinen jysähti Kokkolassa keskiviikkona iltapäivällä. Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Tiina Isotaluksen luottamusta (sd.) selvittänyt valiokunta esittää Isotaluksen erottamista puheenjohtajan tehtävästä. Perusteluna on valtuuston puheenjohtajan saama rikostuomio, joka on vaikuttanut heikentävästi puheenjohtajan nauttimaan luottamukseen. Keskipohjanmaa uutisoi ensimmäisenä tilapäisen valiokunnan esityksen. Isotalus on tuomittu sakkoihin kahdesta kunnianloukkauksesta.

Valiokunnan käsityksen mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Facebook-kirjoituksillaan antama esimerkki ei ole toteuttanut kuntalain 69 § 2 momentin luottamushenkilölle asettamaa käyttäytymisvaatimusta eikä toiminta ole ollut luottamushenkilöltä edellytettävällä tavalla arvokasta.

Valtuustoaloitteen tilapäisen valiokunnan perustamisesta allekirjoitti marraskuussa 26 valtuutettua. Mukana olivat kaikki keskustan kymmenen valtuutettua, kaikki kristillisdemokraattien neljä valtuutettua, kaikki perussuomalaiset valtuutetut sekä kokoomuksen valtuustoryhmästä viisi. Allekirjoittajista puuttuivat kaikki sosialidemokraatit sekä kaikki vasemmistoliiton, vihreiden ja RKP:n edustajat.Valiokunta päätettiin perustaa viime joulukuussa kaupunginhallituksen esityksestä. Valiokunnan asettamisesta valtuustossa äänestettiin numeroin 28–15. Myös kaupunginhallituksessa valiokunnasta äänestettiin. Asia on varmasti ollut hankala, mutta mahdollistanut myös politiikan teon.

Jouluisessa valtuustossa asiasta käytiin erittäin tunteikas keskustelu. Päätös koski nimenomaan valiokunnan perustamista. Se ei sinänsä tarkoittanut, että Isotalus ei olisi nauttinut luottamusta, mutta ei paljon muutakaan. Keskustelu lainehti kuitenkin niin voimakkaana, jopa myrskyisänä, että luottamuksen arvioimiseen ja pöydän puhdistamiseen oli varmasti syytä.

Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan some-toiminnassa oli nähtävissä nopeutta ja herkkyyttä, joka pahimmillaan johtaa harkitsemattomiin lausuntoihin. Niistä Isotalus myös tuomittiin, mikä on suhteellisen harvinaista. Kunnianloukkaus koski yksityishenkilöä, jota Isotalus nimitti some-kommentissa sairaaksi ihmiseksi, joka tarvitsee mielenterveyspalveluja.

Prosessi on kestänyt yli puoli vuotta, kun tilapäinen valiokunta on pitänyt kokouksia ja kuullut asianosaisia jutussa, joka sai alkunsa Isotaluksen kunnianloukkaustuomioista. Tilapäinen valiokunta piti ensimmäisen kokouksensa tammikuun 11. päivänä. Ratkaisu ei koske pelkästään valtuuston puheenjohtajaa vaan koko puheenjohtajistoa. Kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas (ps.) istui käräjätuvassa joulukuussa syytettynä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Kolmen tuomarin kokoonpanolla istunut Pohjanmaan käräjäoikeus hylkäsi syytteet yksimielisesti, mutta muutosta on haettu hovioikeudesta. Ensimmäinen varapuheenjohtaja on keskustan Johanna Paloranta.

Luottamusjohdon luottamuksesta on keskusteltu ennenkin. Kaksi vuotta sitten oli kohteena kaupunginhallituksen puheenjohtajan Reino Herlevin (kesk.) luottamuksesta, mutta tuolloin ei tilapäistä valiokuntaa perustettu. Silloin valtuuston sisällä keskusteltiin kiivaastikin, mutta keskustan ryhmässä päädyttiin luottamaan Herleviin hallituksen johdossa. Herlevin listalla olivat mönkijällä ajo juopuneena juhannuksena 2020 ja ulostulot sosiaalisessa mediassa. Tässä yhteydessä valtuuston puheenjohtaja Isotalus muistutti Keskipohjanmaan haastattelussa, että pelisäännöistä on syytä keskustella aika ajoin, eli siitä, miten kaupungin johtavien luottamushenkilöiden ulostulot vaikuttavat kaupungin julkikuvaan (24.4.2020).

Luottamus muodostuu monenlaisista tekijöistä. Suurta valtaa käyttävien ihmisten luottamusta on syytä arvioida. Oli ratkaisu Kokkolan kaupunginvaltuuston johdon ja Isotaluksen tapauksessa mikä tahansa, tarkasteluun on ollut syytä ja demokratiaan kuuluu tällainenkin harvinainen prosessi. Inhimillisesti ottaen käsittelyaika on ollut todella pitkä ja varmasti raskas Isotalukselle itselleen. Se on vienyt energiaa kaupunkilaisten asioiden hoidolta.

Kokkolan kaupunginvaltuustolla on maanantaina edessään hankala ja vastuuta edellyttävä kokous. Mitä vaaditaan luottamusjohdolta, että se täyttää vaatimukset?

