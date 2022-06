Voi tuntua naiivilta yrittää ennustaa elämäämme kahdenkymmenen vuoden päähän, kun jo 2020-luvun ensimmäiset vuodet ovat olleet melkoista myllerrystä. Pakko on kuitenkin yrittää, jottemme kohtaa maailman muutoksia aivan takki auki. Millaista on elämä Keski-Pohjanmaalla vuonna 2042?

Väestörakenteen muutos iskee myös manner-Suomen vähäväkisimpään maakuntaan. 2010-luvun alussa Keski-Pohjanmaalla oli varsin korkea syntyvyys, mutta siitäkään ei ole muutoksen estäjäksi. MDI:n ennusteen mukaan maakunnan väkiluku vähenee 7,9 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Odotettu väestökato vaihtelee lievimmillään Kokkolan neljästä prosentista karun kuuloiseen Toholammin 28 prosenttiin. Muuttoliikettä on vaikea ennakoida, mutta mitään kansanryntäystä tänne on turha odottaa. Moni nuori haaveilee pysyvästä kodista rauhallisella alueella, mutta monia myös houkuttaa liikkuva elämäntyyli, jossa ei sitouduta yhteen uraan tai kotipaikkaan. Väen vähentyessä paine harkita voi kuntaliitoksia kasvaa. Äärimmäisin kysymys on, ovatko kaikki Keski-Pohjanmaan kunnat enää olemassa vielä 2040-luvulla?

Tulevaisuuden kuvittelussa ei pidä kuitenkaan keskittyä vain uhkakuviin, vaan yhtä lailla myönteiseen potentiaaliin. 2040-luvun Keski-Pohjanmaalta löytyy toivottavasti työpaikkoja niin perinteisille kuin aivan uudenlaisille tulevaisuuden aloille, vapaa-ajan mahdollisuuksia ja eläväistä kulttuuria unohtamatta. Alueen elinkeinoista olennaisimpia on aina ollut maatalous, ja näin on varmasti jatkossakin. Kuka tietää, kuinka huoltovarmuuskysymysten, ilmastonmuutoksen ja ruokailutottumusten vaihtumisen kaltaiset kehityskulut maaseutuelinkeinoihin vaikuttavat?

Ei ole oikeaa vastausta kysymyksiin siitä, mitä tulee tapahtumaan tai mitä edes tulisi tapahtua. Alueemme hyvien puolien esillä pitäminen ja muutoksiin varautuminen tuskin ainakaan ovat huonoja valintoja.