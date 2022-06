Pääkirjoitus: Kun on valtaa, se pitää osata kanavoida – Kukaan järkevä ihminen ei lähde politiikkaan, jos häirintää ei kitketä

Huippusuosiota nauttiva kokoomus sai keskikesän juhlan lähestyessä ikävän kohun ratkaistavakseen. Kokoomus julistautui puoluekokouksessaan Kalajoella toista viikkoa sitten tulevaksi pääministeripuolueeksi eikä syyttä. Kannatusmittausten perusteella vaikuttaa siltä, että ihme pitää tapahtua sotkeakseen Orpon johtaman puolueen menestyksen. Sunnuntai toi tullessaan uutispommin, joka pilasi kokoomusjohdon päivän.

Kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman on useiden naisten kertomusten mukaan käyttäytynyt epäasiallisesti heitä kohtaan, kertoi Helsingin Sanomat jutussaan sunnuntaina. Naisten mukaan Rydmanin puheet ovat olleet seksuaalissävytteisiä, hän on käyttäytynyt uhkaavasti ja tuputtanut alkoholia. Kaikkein ikävintä tapauksessa on se, että osa naisista on ollut alaikäisiä.

Asian julkitulossa ei ole kyse eduskuntavaalipelistä vaan vastenmieliseltä vaikuttavasta toimintatavasta, jota puoluejohtaja Petteri Orpo kommentoi Twitterissä "järkyttäväksi luettavaksi". Hän vakuutti, että kokoomuksessa ei hyväksytä minkäänlaista häirintää, epäasiallista käytöstä tai valta-aseman väärinkäyttöä. Rydman itse kielsi sunnuntaina blogissaan toimineensa epäasiallisesti naisia kohtaan ja suunnitteli "erittäin todennäköisesti tekevänsä rikosilmoituksen".

Kokoomus on tiennyt Rydmaniin kohdistuvista syytöksistä viime talvesta lähtien kuultuaan HS:n toimittajien kyselleen asiasta. Puoluesihteeri Kristiina Kokko ja Helsingin piirin toiminnanjohtaja saivat tehtäväkseen selvittää asiaa. Lopputulos puolueen tekemällä selvityksellä ja Helsingin Sanomien tutkimuksilla oli erilainen. Puolueen selvitys ei aiheuttanut toimenpiteitä vaan Orpon mukaan syytösten laajuus selvisi vasta lehtijutun myötä. Hyvä, että selvisi. Vähintään kiusallista, että puolue ei saanut samaa asiaa selville kuin media, että olisi voinut ryhtyä toimenpiteisiin oma-aloitteisesti. Nyt kokoomus arvioi Rydmanin asemaa puolueessa uudelleen.

Ainakaan toistaiseksi Rydmanin ei väitetä syyllistyneen rikoksiin. Poliisi selvitti Rydmanin toimintaa vuonna 2020, mutta esitutkintakynnys ei poliisin mukaan ylittynyt. Laki ei olekaan ainut raja vaan kysymys on siitä, millaista käytöstä ylipäätään sallitaan. Missä menee hyväksyttävän käytöksen raja ja erityisesti, missä raja kulkee, kun epäasiallisen käyttäytymisen kohteena ovat alaikäiset nuoret. Mitä ajattelee aikuinen mies, jolta iän ja valta-aseman perusteella odottaisi vastuuntuntoa ahdistavan käyttäytymisen sijasta.

Tapaus herätti jo sunnuntaina vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi Ylen Pääministerin haastattelutunnilla kokeneensa itsekin häirintää ja ahdistelua politiikassa nuorempana, muttei pääministeriaikana. Marin totesi uskovansa, että "se on monille nuorille naisille ihan tavanomainen kokemus, valitettavasti".

Epäasiallinen ja ahdistava käytös ei kuulu politiikkaan tai yhteiskuntaan yleensä. Rydmanin poliittinen ura on ohi ellei ihmettä tapahdu. Rydmanin kohtaloa suurempi hätä kokoomuksella on tämän hälyn vaikutuksesta puolueen tulevaisuuteen ja eduskuntavaaleihin. Siksi tapaus Rydman varmasti selvitetään nopeasti ja johtopäätöksetkin tehdään ravakasti. Toivottavasti esiin tulleet tapaukset herättävät tarvittavan keskustelun kaikissa puolueissa.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.