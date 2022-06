Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Harriet “Harry” Wild ei viitsi eläköityä



★ ★ Harry Wild. Ohjaus Rob ja Ronan Burke, 2022 MTV Katsomo, C More Merilinjasta ja Bond-tyttöilystä (Elä ja anna toisten kuolla) tunnettu kestotähti Jane Seymour on uusimmassa tv-roolissaan eläköitynyt kirjallisuuden opettaja Harriet Wild.