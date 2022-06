Päätoimittajalta: On vastenmielistä, että Rydmanin käytös saa jopa sympatiaa ja häirintää vähätellään

Tapaus Wille Rydmanin käsittely saa aikaan asiallisen kauhistunutta keskustelua, mutta myös säälittäviä ja surullisia lieveilmiöitä. Yksi esimerkki on, kun VKK:n eli Valta kuuluu kansalle -puolueen varapuheenjohtaja, veteliläinen Jarno Vähäkainu salakuvasi kansanedustaja Iiris Suomelaa (vihr.) eduskunnassa ja julkaisi kuvan Twitterissä. Kuvassa vihreiden sijaispuheenjohtajankin toiminut Suomela istuu pöydän ääressä siten, että edustajan mekon helma on noussut ylös paljastaen reiden. Vähäkainu kommentoi kuvaa kirjoittamalla, että ”kyllä, aikamoista seksuaalista häirintää koin viimeksi, kun kävin eduskunnan kahvilassa”. Vähäkainu on tullut tietoisuuteen ainakin kansanedustaja Mauri Peltokankankaan entisenä vaalipäällikkönä vuoden 2019 vaaleista.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) kommentoi mediassa salakuvaamista täysin sopimattomaksi. Ja sellaista se onkin. Nyt mietitään, miten tähän tilanteeseen eduskunnassa suhtaudutaan. Porttikielto eduskuntaan olisi perin harvinainen ratkaisu, mutta jossakin menee raja. Eduskunnassa voimassa olevien sääntöjen mukaan tiedotusvälineetkään eivät kuvaa eduskunnan kuppilassa ilman kuvattavalta saatua lupaa. Eduskunnan kuvaussääntöjen mukaan kuppilassa voi kuvata yleiskuvaa tunnin ajan ennen täysistunnon alkua ja puoli tuntia sen jälkeen. Muina aikoina yleis- ja taustakuvaus sekä henkilökuvaus on mahdollista vain asianosaisten luvalla, säännöissä todetaan.

Eduskunnan kuppila on paikka, jossa edustajat ruokailevat ja kahvittelevat. Siellä kokoontuvat myös eduskuntatoimittajat juttelemaan kansanedustajien ja muun eduskunnan väen kanssa.Eduskunnan tieto- ja viestintäjohtaja Rainer Hindsberg kertoi tiistaina STT:lle, että asiaa on selvitetty ja mahdollisista jatkotoimista päätetään lähipäivinä. Hindsbergin mukaan eduskunnassa suhtaudutaan hyvin vakavasti mahdolliseen salakuvaukseen.

Kokoomuksen kansanedustajan Wille Rydmanin tapaus on järkyttävä monella tavalla. Kun Rydmanin ahdistavaan ja seksuaalissävytteiseen käyttäytymiseen liittyvät nuoret naiset, suhtautuminen on pääosin erittäin vakavaa. Esimerkiksi kokoomuksen eduskuntaryhmässä todettiin tiistaina, että Rydmanilla ei ole puolueen tai sen eduskuntaryhmän luottamusta. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja kai Mykkänen arvioi tiedotustilaisuudessa, että "on liian ilmeistä, että asiallisen käyttäytymisen rajat on ylitetty ja tärkeällä tavalla".

Rydman luopuu eduskuntaryhmästä eroamisen seurauksena myös perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä ja hallintovaliokunnan varajäsenyydestä.

Palataan kansanedustaja Suomelan salakuvaamiseen ja käyttäytymiseen eduskunnassa. Pahinta Rydmanin kaltaisen tapahtumaketjun yhteydessä on oikeastaan se, jos huonoa ja epäasiallista käyttäytymistä tuetaan vähättelyllä. Eduskunnassa tehdään tärkeitä päätöksiä, hoidetaan yhteisiä asioita ja laaditaan lakeja. Jokaisen tulee puuttua häirintään, mutta yhteiskunnan vallankäyttäjien on oltava esimerkkejä tai ainakin ymmärrettävä, kun on toiminut väärin.

Tätä ajatusta vasten murheelliseksi tekee Valta kuuluu kansalle -puolueen puheenjohtajan ja eduskuntaryhmän ainoan kansanedustajan Ano Turtiaisen kommentit. Turtiaisen mukaan Iiris Suomelan kuva on eduskunnan sääntöjen mukainen. STT:n jutussa Turtiainen sanoo: "Tässä asemassa joutuu kaikenlaisiin kuviin. On ihan turha ulista siitä, jos joku levittää jotain kuvaa."

On todella vastenmielistä, että Rydman saa myös tukijoita ja että häirintää vähätellään muun muassa siten kuin Iiris Suomelan tapauksessa on nähty. Yhteiskunta mene eteenpäin ja sopivan käyttäytymisen rajat muuttuvat. Häirintä yleensä ja seksuaalinen häirintä erityisesti ei kuulu ainakaan nykypäivään, jos joskus ei ole ymmärretty paremmin.

Tasa-arvovaltuutetun sivulla seksuaalinen häirintä on määritelty näin: Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Ei kai tässä jää mitään epäselvää siitä, onko häirintä oikein vai väärin.