Mesiel talotekniikkakonsernin omistukseen – ei vaikutuksia henkilöstölle, asiakkaille tai yhteistyökumppaneille



Talotekniikkakonserni QMG on ostanut Mesielin, yritykset kertovat tiedotteessaan. Mesiel on sähkö- ja automaatioasennusyritys, jonka asiakkaina on muun muassa Kokkolan ja Pietarsaaren alueen teollisuuslaitoksia ja julkisia laitoksia.