Christina Korkmanilta uusi romaani Ellen Linnea – Kustannusosuuskunta Länsirannikko julkaisi nuoren naisen kasvutarinan sadan vuoden takaa

KOKKOLA

Kustannusosuuskunta Länsirannikko julkaisi Eino Leinon päivänä 6.7. Christina Korkmanin romaanin Ellen Linnea.

Ruotsinkielinen romaani kuvaa nuoren tytön elämää ja aikuistumista sadan vuoden takaisessa Kruunupyyssä ja Kokkolassa. Suomi itsenäistyy tuskallisten vaiheiden jälkeen, ja myös Ellen Linnea joutuu kokemaan, ettei elämä ole itsestäänselvyys.

Ellen Linnea on myös läheltä nähty kuvaus 1900-luvun alun yhteiskunnan nopeasta muutoksesta, modernisaatiosta. Radiosta ja autosta tulee arkipäiväisiä, mutta työ maatilalla on kovaa koneellistumisesta huolimatta. Maailma tuntuu avautuvan ja tarjoavan loputtomia mahdollisuuksia, rakkauttakin, mutta onko Ellen suljettu tuon kaiken ulkopuolelle?

Korkmanin romaani tuo merkittävän lisän Kokkolanseudun lähihistoriaa ja etenkin sen ruotsinkielistä väestönosaa käsittelevään kirjallisuuteen. Teos perustuu todellisiin tapahtumiin ja henkilöihin, ja vie lukijan ympäristöihin, jotka ovat tuttuja monille tänäkin päivänä. Samalla sen teemat ovat yleismaailmallisia.

Christina Korkman on syntynyt 1944 Kristiinankaupungissa, mutta on kasvanut Kokkolassa. Hän on toiminut äidinkielenopettajana Helsingin Rudolf Steiner -koulussa sekä opettanut ruotsia ja viestinnän kieltä Helsingin yliopistossa ja Svenska social- och kommunalhögskolanissa Helsingissä.

Vuonna 2015 Länsirannikko julkaisi hänen esikoisromaaninsa Amerikaklockan.