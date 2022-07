Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kriittiset metallit eivät riitä sähköakkuihin – kierrätystä on pakko kehittää

Ymmärrettävästi Keski-Pohjanmaalla akkuteollisuus on elänyt jo pitkään korkeasuhdanteessa. Voi puhua jo jonkinlaisesta hypetyksessä Keliberin kaivoshankkeen ja siihen kytkeytyvän kemiantehtaan myötä.

Liikenne sähköistyy länsimaissa huimaa vauhtia ja ilman akkuja se ei onnistu. Akkujen valmistus taas ei ole mahdollista ilman kriittisiä metalleja. Tämä yhtälö on erittäin vaikea ratkaistavaksi. Aalto-yliopiston professori Peter Lund huomauttaa Keskipohjanmaalle, että nykyisellä tuotantotavalla ja tehokkuudella sekä kierrätyksen asteella tiedossa olevat malmivarat eivät riitä sähköautoteollisuuden kasvavaan raaka-ainetarpeeseen. Kriittisistä metalleista tulee yksinkertaisesti pulaa.

Lundin mukaan sähköautojen boomissa on unohdettu täysin realistinen keskustelu luonnonvarojen riittävyydestä ja akkuteollisuuden ympäristövaikutuksista. Professori patistelee käymään tätä keskustelua juuri nyt. Jos uusia innovaatioita ei synny, huomaamme pian, että sähköautojen hinnat karkaavat käsistä ja ympäristövaikutusten hinta on kohtuuton.

Joudutaan siis ojasta allikkoon, kun ensin pyritään nopeuttamaan liikenteen siirtymistä pois fossiilisista polttoaineista, mutta pian huomataankin akkumineraaleista olevan pulaa. Nykyisellään akkujen kierrätys ei ole riittävällä tasolla. Akkuteollisuuden tarvitsemia kriittisiä mineraaleja taas on maapallolla tarpeeseen nähden liian vähän.

Lundin mukaan Suomi on vielä mielletty Euroopassa arvoketjussa raaka-ainevarastoksi. Se on mielikuva ja todellisuus, josta on päästävä eroon. Erityisen tärkeää on kehittää toimivia kierrätysjärjestelmiä akkuteollisuuden tarpeisiin. Pelkästään uusia akkuja muutamista kriittisistä materiaaleista valmistamalla ollaan pian luonnon ja sitä kautta ihmiskunnan kannaltakin suurissa ongelmissa.

Professori patistelee hyödyntämään ”kaikki Suomen ja EU:n tuomat rahoituskanavat sekä teollisuudessa että tutkimustoiminnassa”. Lund on asiantuntijana EU:n akkuteollisuuden kehitystyössä ja tietää, että tutkimukseen ja tuotekehitykseen akkuteollisuudessa kannattaa juuri nyt panostaa.

Jo nyt on näköpiirissä, että esimerkiksi Kiina haali omistukseensa kriittisiä materiaaleja eri puolilta maailmaa. Raaka-ainekilpajuoksua ei varmastikaan voi välttää, mutta sen ei saa antaa ryöstäytyä pidäkkeettömäksi kisaksi. Siinä kilpailussa lopullisia voittajia ovat harvat ja todellisia häviäjiä monet.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.