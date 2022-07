Vili Ruuskan äänikolumni: Dekkarin odottamaton pätkä peilasi loistavasti toimittajan ammattia – Suhtaudutko sinä uteliaasti muiden töihin?

Kuuntele kolumni tästä (kolumni luettavissa alla):

On virkistävää, kun joku ulkopuolinen pukee sanoiksi, mitä oma työ käytännössä on. Ulkopuolisen ympärille kuuluu tosin laittaa lainausmerkit tässä yhteydessä.

Olen lukenut maaliskuussa edesmenneen rikostoimittaja-kirjailija Jarkko Sipilän romaania. Sen pääpaino ei todellakaan ole journalistisen työn kuvauksessa, mutta eksytäänpä tuollekin sektorille.

Kirja kertoo elinkautista istuvan vankikarkurin etsinnästä. Tutkintaryhmän konstit käyvät vähiin, ja niin komisario lähettää tiedotteen medioille.

Kronologisesti etenevässä tarinassa hypätään seuraavaksi erään iltapäivälehden toimitukseen. Seesteinen avokonttori muuttuu sohaistuksi muurahaispesäksi. Saatiin kovasti kaivattu skuuppi, iloitsee toimituspäällikkö, joka komentaa muutaman toimittajan välittömästi käskynjakoon. Siinä sovitaan, kuka tekee mitäkin.

Puhelinrumba ja näppäimistötykitys alkavat. Komisario langan toisen päässä vastaa rutinoituneesti soitto toisensa perään toimittajien täydentäviin kysymyksiin.

Ammattisalaisuudet pysykööt ammattisalaisuuksina, mutta tismalleen noin se menee, kun jotakin isoksi luokiteltavaa tapahtuu.

Kauhea kuhina kävi toimituksen hermokeskuksessa, kun pääministeri Sanna Marin (sd.) oli pitänyt uutisarvoltaan järisyttävän tiedotustilaisuuden eräänä iltapäivänä maaliskuussa 2020. En anna viiden pisteen vihjettä, mitä asia koski.

Samaa intensiteettiä havaitsin ympärilläni ja eritoten työpisteelläni, kun Katri Kulmuni (kesk.) erosi valtiovarainministerin tehtävistä kesäkuussa 2020. Siinä mentiin puhelinhaastattelusta toiseen tukka putkella kelloa ja muita medioita vastaan.

Pyrkimyksenä ei ole nostaa ammattikuntaani jalustalle. Kirjoitan kokemani samaistumisen innoittamana. Käykö sairaanhoitajalle samoin, kun hän katsoo Sykettä?

Tuotahan se on, oli ensireaktioni kirjaa lukiessani. Jokin säälin tapainen tunne tuli viestinnällisesti ylityöllistettyä komisariota kohtaan. Tuollaisiako me olemme? Tuotako se on?

Noilla sanoilla äimistelen myös tutkintaryhmän työtä – sikäli mikäli kirjan kuvaukset ovat lähelläkään todellisuutta. Luen dekkareita enemmänkin ammatillisesta uteliaisuudesta kuin jännittävän juonen vuoksi.

Vielä takaisin kirjaan. Siinä tutkintaryhmä kävi tarkkaan läpi tiedotteen sanavalintoja ja ennakoi jatkokysymyksiä. Sitten pohdittiin, miten kannattaa vastata. Preppauksen jälkeen lähetettiin tiedote maailmalle.

Tämä median edustajien toimintaa ennakoiva pätkä oli kiehtova. Opettavainenkin. Nyt tietää, mitä kysyä...