Kristiina Halonen aloitti arvokisauransa omalla ennätyksellään, vauhti ei kuitenkaan riittänyt jatkopaikkaan

Eugene

Ensi kertaa arvokisoissa kilpaillut Kristiina Halonen ylsi ennätykseensä Eugenen MM-kisoissa. Halonen nipisti 400 metrin aitajuoksun alkuerissä kahdeksan sekunnin sadasosaa ennätyksestään ajalla 56,68. Vauhti ei kuitenkaan riittänyt jatkopaikkaan.

Halonen oli alkuerien aikavertailussa 28:s. Viimeinen välieräpaikka heltisi aikavertailusta ajalla 56,09.

Ulkopuolisen silmin Halosen arvokisadebyytti oli hieno, mutta hän ei itse riehaantunut MM-kisojen ennätysjuoksustaan.

– Ehkä vähän ärsyttää, kun juoksusta tuli vähän rutiinisuoritus, Halonen kertoi.

– Ei huono suoritus, mutta teknisesti juoksu ei ollut hyvä. Sain juostua takakaarteen hyvin, mutta loppusuoralla tuli aika pahoja vastaponnistuksia aidoille.

Halonen joutui juoksussa myös fyysisesti koville.

– Loppu oli aika hapokasta. Se ei tullut kuten pitää, jos haluaa hyvän loppuajan, Halonen totesi.

Ajatus karkasi jo Budapestiin

Vaikeista loukkaantumisista arvokisaedustajaksi toipunut Halonen ei olisi halunnut asiasta kummemmin puhua, mutta tivattaessa hän taipui kertomaan vaikeuksistaan MM-valmistautumisessa.

– Olen ollut kauden aikana kolme kertaa kipeänä, viimeksi viime viikon, Halonen paljasti.

– Mutten haluaisi puhua sairastelusta. Niitä tulee ja ne on hallittava. On opittava käsittelemään vaikeudet. Ennemminkin sitten ylimenokauden aikana on mietittävä, miksi näin on käynyt.

Halonen keskittyy oikeaan toimintaan ja sen jälkeen tulokseen, joka ei muutu miksikään millään ulkopuolisella tekijällä.

– Spekulointi on turhaa. Mieluummin juoksen ja laitan tuloksen tauluun. Ajasta sitten näkee, miten juoksu kulkee, Halonen jatkoi.

Halonen on menossa rankingin kautta Münchenin EM-kisoihin elokuussa. Siihen mennessä hän ei juuri ennätä kiihdyttää vauhtiaan, mutta ensi vuodelta hän odottaa rivakampaa menoa.

– Toivottavasti Budapestin MM-kisoissa menee aika paljon tätä paremmin.