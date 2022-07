Lukijan mielipide: Milloin sopivin jätetään ja pätevin otetaan?

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto aloitti päätöksenteon 13.6.-22 ja teki päätöksiä hyvinvointialueen srategiasta tuleville vuosille.

Aluksi 19 johtotason virkaa kelpoisuusvaatimuksineen. Liki sama määrä, mikä on Marinin hallituksessa ministereitä. Onko heidän avustajajoukkonsa lukumäärä sama, kuin maan hallituksella, ei vielä selvinnyt, mutta milli taisi mennä jo tässä vaiheessa tuohon päätökseen.

Sitten meni viikko, kun hyvinvointialueemme hallitus oli 20.6.2022 koolla. Hallituksen enemmistö äänesti helpotusta tai helpotuksia viranhaltijoiden kelpoisuusvaatimuksiin.

Tämä herättää pelkotilan siitä, mitä jatkossa voi tapahtua. Onko kyse siitä, että palataan entiseen ”hyväveli-järjestelmään”, ettei ole tarkoitus valita parasta vaan sopivin. Tätähän se on ollut, ja tulokset näkyvät, niin hoidossa kuin taseissa. Vielä vaarallisempaa on se, jos aluevaltuuston yksimielisen päätöksen takana oli 100 % valtuutetuista ja viikon päästä hallituksessa olevista yli 70% oli muuttanut kantansa.

Eli mikään ei käytännössä sittenkään muutu, puheet vain satusetiltä tapahtuvasta muutoksesta kovenevat. Ja herkkähipiäisen hallinnon sumutus näyttää jatkuvan, kun viranhaltijoiden maalaamat näkymät on kultareunuksin koristeltu.

Jos joku kertoo, että on menty toiminnallisesti ja taloudellisesti terveeseen suuntaan, voisin ja voinkin tulla kertomaan jatkossa, mitä se minun ja monen muun kohdalla on käytännön tasolla tarkoittanut, kun vielä sanotaan, että taso on ollut hyvä.

Hallinnolla on kaikilla tasoilla syytä olla langat käsissä ja piuhat kinteällä. Onko entisessä jäjestelmässä ollut niin paljon toimivaa, jota kannattaa viedä uuteen järjestelmään. Sekin kannattaa huolellisesti tutkia, ettei mennä mutu-tuntuman mukaan.

Tehkää oikeita päätöksiä, harkitkaa uudelleen, ettei viikon kuluttua hallitus ole tullut katumapäälle.

Paavo Peltola