Autojen katalysaattoreita viedään niiden sisältämien jalometallien vuoksi – Tässä poliisin viisi vinkkiä katalysaattorivarkauksilta suojautumiseen

Autojen katalysaattoreita varastetaan niiden sisältämien jalometallien vuoksi. Yhdestä katalysaattorista voi saada romuttamolla jopa 700 euroa. Suosituimmat varkauksien kohteena olevat automerkit ovat Honda, Toyota, Volvo ja Opel.

Katalysaattoreita myydään korjaamoihin ja romuliikkeisiin sekä viedään ulkomaille. Akkupistosahaa käyttäen pysäköidyn auton pakoputkistossa oleva katalysaattori viedään muutamassa minuutissa.

Katalysaattorivarkauksia tapahtuu yleensä yöaikaan, kohteena on pysäköintipaikalle tai kadun varteen jätetty auto.

Näin katalysaattorivarkauksilta voi suojautua:

1. Asenna suojapelti katalysaattorin eteen

Suojapellin voi hitsata kiinni tai asentaa pulteilla. Pelti on helppo asentaa korjaamolla ja kotioloissa, jos kädentaitoja ja välineitä löytyy.

2. Kaiverra rekisterinumero katalysaattoriin

Tunnisteen kaivertaminen katalysaattoriin on yksi monista tavoista saada rikollinen harkitsemaan vielä kertaalleen valintaansa. Kun rikollinen huomaa rekisterinumeron katalysaattorissa, voi olla, että hän jättää koskematta katalysaattoriin.

3. Maalaa katalysaattori

Rikollista toimintaa voi ehkäistä myös maalaamalla katalysaattorin lämmönkestävällä ja huomiota herättävällä värillä. Esimerkiksi punainen tai oranssi väri saattavat säikäyttää rikollisen pois, koska he huomaavat, että katalysaattori on merkitty jollakin tavalla.

4. Pysäköi autosi näkyvälle paikalle

Jos et pysty pitämään autoasi lukitussa paikassa, yksinkertaisin keino suojata auto varkailta on pysäköidä se valoisalle tai valaistulle paikalle tai paikalle, jonne on koko ajan hyvä näkyväisyys monesta eri suunnasta.

5. Ota yhteys hätäkeskukseen

Jos huomaat epäilyttävää toimintaa oman tai jonkun toisen auton kimpussa, soita viipymättä hätäkeskukseen numeroon 112. Jos pystyt ottamaan videon tai valokuvia rikollisesta toiminnasta, esimerkiksi tekijästä ja hänen käyttämästään ajoneuvosta, helpottaa se merkittävästi tekijän kiinnisaantia ja siten rikosvastuun kohdentumista.

Poliisin vinkit ovat Itä-Suomen poliisilaitokselta.

Katalysaattori on laite, jonka tarkoitus on hallita auton päästöjä katalyysin avulla.