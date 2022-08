Juha Mustosen puheenvuoro: Haaste sillanrakennukseen – vapauden, demokratian ja yhteisöllisyyden asialla

Saamani Chydenius-mitali edustaa arvoja, jotka ovat minulle ja monelle meistä tärkeitä. Libertas. Patria. Ecclesia. Nämä sanat on veistetty mitalin kääntöpuolelle. Kirkkoherra, valtiopäivämies Anders Chydenius (1729-1803) edisti arvojaan rohkeana uranuurtajana. Hänestä puhutaan jopa radikaalina. Minulle hän kuitenkin näyttäytyy sillanrakentajana. Rooli on polarisoituvan keskustelukulttuurin aikana erittäin vaativa: sillanrakentaja saattaa saada molempien ääripäiden kritiikin niskaansa. Jotenkin koen, että Chydeniuksen perintö kutsuu meitä kaikkia sillanrakentajiksi tässä polarisoitumisalttiissa ajassa. Hän haastaa näkemään joko-tai-todellisuuksien rinnalla myös sekä-että-todellisuuksia.

Libertas. Chydenius oli elinkeinovapauden ja vapaakaupan kannattaja - ja näki vapauden tuottavan sääntelyä parempia tuloksia. Samalla hän kannusti tunnistamaan heikompia syrjiviä rakenteita. Hän toimi palkollisten oikeuksien puolesta ja syrjässä olevien alueiden oikeuksien puolesta. Hänen talousajattelunsa rakensi siltaa vapauden ja vastuun välille. Siis sekä-että. Tässä ajassa Chydenius tavoittelisi varmaan yhteiskuntaa, jossa sekä avoin talous että pohjoismainen hyvinvointivaltio elävät rinnakkain ja lomittain. Näiden kahden välisen tasapainon merkityksen maan taloudelliselle kilpailukyvylle on tunnistanut myös Word Economic Forum, joka on rankannut pohjoismaita kilpailukykymittausten kärkeen.

Patria. Isänmaarakkaudesta puhunut Chydenius oli esivallan kannattaja mutta näki, että hallitsijatkin voivat olla välillä eksyksissä. Siksi hän kannatti sekä järjestystä että avointa yhteiskuntaa, jossa asiakirjajulkisuus ja sananvapaus ovat vastuullisen vallankäytön perusta. ”Kaikilla hyvä olla” liittyi hänen isänmaakäsitykseensä. Hänen isänmaa-ajattelunsa rakensi siltaa vahvan valtion ja vahvan demokratian välille. Siis sekä-että. Näiden kahden tasapainon merkityksestä yhteiskuntien vakaudelle on tehty vakuuttavaa tutkimusta, josta hyvänä esimerkkinä on Daron Acemoglun ja James Robinsonin ”Kapea käytävä”. Tässä ajassa Chydenius tavoittelisi varmaan oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian edistämistä kansainvälisesti.

Ecclesia. Pappina Chydenius oli hengellisen todellisuuden tutkiskelija. Hänen kristillinen elämänkatsomuksensa antoi vahvan arvopohjan maailman katsomiselle ja ihmiskuvan tarkastelulle. Vahvaa arvopohjaa tarvitaan aina – mutta ennen kaikkea isojen muutosten keskellä – eli myös nyt Ukrainan sodan, suurvaltajännitteiden sekä digitaalisen ja vihreän siirtymän keskellä. Tässäkin ajassa Chydenius saarnaisi arvopohjaa, jossa ihmisenä oleminen on niin yksilönä kuin yhteisönä elämistä. Siis sekä-että. Hän puolustaisi varmaan arvopohjaa, jossa jokaisen ihmisen elämä koetaan merkityksellisenä ja jossa ihmiskunta nähdään yhteisönä, joka yhteistyöllä ratkoo oikeudenmukaisuuden, rauhan ja luomakunnan eheyden haasteita. Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen on kirjoittanut tästä arvopohjaisesta matkasta yhteisöllisen viisauden etsimisenä.

Olen iloinen ja kiitollinen tästä huomionosoituksesta. Ymmärrän, että Chydenius-mitali on päätetty myöntää minulle toimittuani 16 vuotta Anders Chydenius –säätiön asiamiehenä. Koenkin, että mitali on huomionosoitus säätiön yli 20-vuotiselle työlle, jota olen saanut kehittää hyvässä yhteistyössä kolmen erinomaisen puheenjohtajan – Gustav Björkstrandin, Erkki Liikasen ja Björn Vikströmin – kanssa. Myös aiemmat asiamiehet Matti Kalliokoski ja Pertti Hyttinen ovat olleet säätiön kantavia voimia.

Pienen säätiömme toiminta on perustunut siltojen rakentamiseen: erilaisten yhteistyökumppanuuksien varassa olemme saaneet aikaan paljon. Chydeniuksen elämäntyö – avoimen talouden ja avoimen yhteiskunnan puolesta – koetaan hyvin laajasti yhteisenä perintönä, joten kumppanuuksia on syntynyt monipuolisesti niin paikallisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Erityisen iloinen olen ollut tasavallan presidenttiemme - Mauno Koivisto, Tarja Halonen ja Sauli Niinistö - tuesta säätiön toiminnalle ja juhlavuosiyhteistyöstämme YK:n koulutus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon kanssa. Pohjoismainen yhteistyö on vahvistumassa ja vakiintumassa.

Iso kiitos säätiön matkasta kuuluu Kokkolan kaupungin päättäjille, jotka ovat pitäneet Chydeniuksen elämäntyön vaalimista tärkeänä osana Kokkolan imagoa - ja osana rannikkokaupunkimme taloudellisen ja sivistyksellisen olemuksen tunnetuksi tekemistä. Yhtä upeaa on, että Kokkolassa on Chydeniuksen nimeä kantava yliopistoyhteisö. Kaikki Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kehittämisessä mukana olleet ansaitsevat meidän kaikkien kiitoksen. Heistä on paikallaan mainita edesmennyt kaupunginjohtaja Antti Isotalus, valtiopäiväneuvos Kari Urpilainen ja yliopistokeskuksen entinen johtaja Mikko Viitasalo. Keskipohjalaisista yhteisöistä Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys ansaitsee erityiskiitoksen.

On syytä antaa tunnustus myös kokkolalaiselle kuvataiteilija Bo Aurénille, joka on suunnitellut tämän tyylikkään mitalin. Taidekaupunki Kokkola on myös kuvataiteen aarreaitta. Tätä arvokasta veistosta on ollut kunnia jakaa niin Linux-käyttöjärjestelmän kehittäjälle, Etyjin mediavaltuutetulle kuin Unescon pääjohtajalle – ja monille muille kansainvälisesti ansioituneille Chydeniuksen avoimuusperinnön edistäjille.