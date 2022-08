Matti Posion näkökulma: Marin sanoi bilevideoista monia lauseita, joita pääministerin ei pitäisi koskaan joutua medialle ääntämään – Kysymys huumeista jää kaikumaan pitkäksi aikaa



Pääministeri Sanna Marin (sd.) on syvissä vaikeuksissa bilevideokohun kanssa. Jos hän on sittenkin tavallinen poliitikko eikä aurinkoon lentävä, itseään vahingoittumattomaksi kuvitteleva Ikaros, edessä on vielä monta kierrosta syvenevää skandaalia.