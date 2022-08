Pääkirjoitus: Kansallinen rokotusohjelma on niin arvokas, että omia ratkaisuja ei kannata tehdä

Rokotekriittisyys on ollut keskusteluissa jo ennen koronapandemiaa, mutta erityisen paljon se on ollut esillä kahden viime vuoden aikana. Samaan aikaan, kun suuri osa ihmisistä on odottanut hartaasti pääsyä rokotettaviksi, on osa keksinyt enemmän tai vähemmän lääketieteellisiin seikkoihin perustuvia syitä olla ottamatta ensimmäistä, toista, kolmatta ja nyt neljättä rokotetta. Kiinnostus rokotuksiin vaihtelee yksilöiden lisäksi myös alueittain ja paikkakunnittain.

Yle uutisoi lauantaiaamuna hälyttävän tiedon Yhdysvalloista. New York Timesin mukaan jätevesiseuranta osoittaa, että kaupungissa on todennäköisesti liikkeellä poliovirusta. Yhdellä rokottamattomalla henkilöllä on lisäksi todettu poliotartunta. Rokottamisen ansiosta polio on kitketty erityisesti länsimaissa. Vakavia seurauksia aiheuttavan sairauden ilmaantuminen Yhdysvaltoihin on huolenaihe.

Johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta arvioi Ylen haastattelussa lauantaina, että New Yorkin tilanne kuvaa hyvin sitä, ettei asioita voi päästää lipsumaan. Rokotuskattavuuden ylläpitäminen on erittäin tärkeää, jotta polio pysyy poissa.

Suomalaiseen terveydenhuoltoon kuuluu kansallinen rokotusohjelma, joka suojaa ihmisiä rokotuksin suojattavia tauteja vastaan. Siihen kuuluvat omat ohjelmansa lapsille ja aikuisille. Rokotusohjelman ansiosta on saatu aikaan paljon hyvää. Kysymys ei ole vain yksilön itsensä terveydestä vaan siitä, miten jokin tauti pysyy aisoissa omassa kotimaassa tai jopa koko maailmassa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomessa rokotusohjelman rokotteet ovat maksuttomia ja vapaaehtoisia. Voi odottaa, että luottamus terveydenhuoltoon ja pitkäaikaiseen tietoon rokotusten hyödyllisyydestä painaisi enemmän kuin kansalaisten oma käsitys rokotusten tarpeellisuudesta.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.