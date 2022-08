Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Isotalus ja SDP:n valtuutettu Risto Koljonen: Energiahintojen nousu edellyttää pikaisia toimenpiteitä

Kokkolalaiset SDP:n edustajat: energiahintojen nousu edellyttää pikaisia toimenpiteitä paikallisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokkolan Energian ilmoitus nostaa uuden lanseeraamansa ”vuodenaikasähkön” sopimushinta 46s/kwh järkytti. Korotus on sellainen, että mitkään talouksien toimenpiteet eivät riitä tasaamaan sähkölaskua. Energiaa säästäviä toimenpiteitä on kotitalouksissa ja muuallakin tehtävissä, mutta ei siinä mittakaavassa mitä hinnannousu vaatisi.

Somessa Kokkolan Energian hinnannousu nostatti myrskyn - syystä. Monet neuvovat kilpailuttamaan sähkösopimuksen. Pikaisessa hintatarkastelussa löytyi Kokkolan Energiaa halvempia vaihtoehtoja, mutta hinnat ovat voimassa syyskuun loppuun. Sähköä myyvät tahot ovat siirtyneet vuodenaikasähköön, eikä toistaiseksi voimassa olevan sähkön hintaa voi ennustaa.

Määräaikaisetsopimukset ovat kallistuneet reilusti, mutta lienevät kuluttajan ainoa keino ennakoida sähkön hintaa. Sähkön hinnan korotusta perustellaan pörssisähkön hinnalla, Ukrainan sodalla ja Venäjän maakaasusta luopumisella, hallituksen toimilla tai vihreällä siirtymällä. Syy kriisiin on kuitenkin rakentunut jo pitkään.

Pohjoismaiset energian tuottajat suuntasivat Keski-Euroopan markkinoille, kun Saksan luopui ydinvoimasta. Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan energiamarkkinat yhdistävät sähkönsiirtolinjat siirsivät meidät pörssisähkön aikaan. Varjopuolista saimme lukea viime talvena. Pörssisähkön hinta on kalleinta juuri silloin kun suomalainen tarvitsee sitä eniten ja systeemi altis keinottelulle. Energiantuotantoa vähennetään myös tarkoituksella, jotta hinnat saadaan ylös.

Energiakriisi ei ole vain taloudellinen, vaan on synnyttämässä myös hyvinvointiuhan. Pelko ja taloushuolet lisäävät uupumusta kotona ja työelämässä. Kotitaloudet joutuvat tekemään valintoja perustarpeiden välillä. Hyvinvointiyhteiskunnassa tilanne, jossa perheet valitsevat lämmön ja ruoan välillä, ei ole vaihtoehto.

Kotitalouksilla on oltava energiaostovoimaa myös tulevana syksynä ja talvena. Tilanteeseen on puututtava niin kansallisella kuin paikallisella tasolla. Kokkolan Energia on kaupungin kokonaan omistama yritys ja kaupungin on käytettävä jämäkkää omistajaohjausta. Omistajan tuottoodotuksista on luovuttava eikä energiayhtiön tarvitse tuottaa voittoa kaupunkilaisten kustannuksella. Myös tappiot vaikeina kuukausina tulevat kyseeseen.

Kansallisesti tulee käyttää ja selvittää kaikki nykylainsäädännön mahdollistamat keinot sähkön markkinahintojen hillitsemiseen. On selvitettävä huoltovarmuustoimenpiteiden käyttöönotto, jolla varalla olevaa energiantuotantoa velvoitetaan käynnistettäväksi. Pidemmällä tähtäimellä pitäisi myös säätää laki, jossa sähköstä ei saa periä kohtuullisesti tuotantohintoja korkeampaa hintaa. Vedestä ja sen hinnoittelusta on näin jo säädetty.