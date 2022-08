JSN:n puheenjohtaja Eero Hyvönen seurasi kokeneen journalistin rauhallisuudella pääministeri Sanna Marinin juhlinnan uutisointia: "Pinnallisen kohun keskeltä kristallisoitui olennaista"



Median kuluttajilla on erilaisia käsityksiä siitä, mikä on hyvää ja mikä on huonoa journalismia. – Sitä me emme neuvostossa arvioi vaan ainoastaan sitä, rikotaanko hyvää journalistista tapaa, sanoo Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen.