Jouni Nikulan kolumni: Neljä suurinta puoluetta tanssahtelevat jo kohti eduskuntavaaleja – Keski-Pohjanmaata piristää moni uusi ja varteenotettava nimi

Keski-Pohjanmaan perussuomalaiset julkistivat kevään eduskuntavaaliehdokkaansa jo heinäkuun alussa, mutta toden teolla vaalipeli avattiin viime viikolla, kun Kokkolan sosiaalidemokraattien paikallisosastot ilmoittivat sekä Tiina Isotaluksen että Emilia Teerikankaan ehdokkuuksista.

Saattoi olla puhdasta sattumaa, että profiililtaan melko identtisten ehdokkaiden ulostulot tapahtuivat samana päivänä, viime viikon tiistaina. Isotalusta ja Teerikangasta yhdistävät sukupuoli, ikäluokka, korkea koulutus ja ennen kaikkea modernimman ajan arvot.

Demarien sisäinen asetelma on kutkuttava, sillä samankaltaisuus voi johtaa siihen, että ehdokkaat syövät ääniä toisiltaan. Syötävää riittääkin, sillä Jutta Urpilaiselta vapautuu arviolta yli 11 000 ääntä.

Keskustalla tilanne näyttää astetta selkeämmältä. Kokkolalainen Sari Innanen on johtanut kaupunginhallitusta niin isolla profiililla, että kaikki viittaa ladun avaamiseen eduskuntavaaliehdokkuudelle. Äärimmäisen kilpailuhenkinen Innanen ankkuroi Kokkolan kaupungin joukkueen voittoon venetsialaislauantain Suntin-soudussa, mutta ehdokkuutensa julkistamista hän pihtaa vielä. KeskipohjanmaalleInnanen kertoi viime viikolla ilmoittavansa aikeistaan "lähiaikoina".

Innasen asetelma on herkullinen. Kokeneen Tuomo Puumalan ilmoitus muuhun kuin politiikkaan keskittymisestä tarkoittaa sitä, että Innanen voi onnistuessaan päästä käsiksi isoon kakkuun. Se tarkoittaisi läpimenoa eduskuntaan.

Kokoomuksen lohtajalaistähti Janne Jukkola myönsi torstaina rivien välistä, että hän on lähdössä tavoittelemaan kansanedustajan paikkaa. Kokoomuksella onkin paljon todistettavaa, sillä Keski-Pohjanmaalta on ollut kokoomusnimi eduskunnassa viimeksi 1990-luvulla. Nuorekkaahko ja yrittäjähenkinen Jukkola on varteenotettava nimi.

Toki viime viikolla olin jo valmis lyömään rahani toisen nimen varaan.

Vaalijuorut tiesivät kertoa valovoimaisesta keskipohjalaisehdokkaasta. Povasin, että kyseessä on Pohjanmaan Kauppakamarin toimitusjohtaja, näkyvää ja sanavalmista roolia vetänyt kokkolalainen Paula Erkkilä, joka on valmiiksi verkostoitunut myös Vaasan suuntaan. Bonusta olisi politiikan ulkopuolelta tuleminen. Veikkaukseni meni metsään, mutta ehkä vuonna 2027.

Toki kovia ehdokkaita riittää ilman Erkkilääkin. Tällä hetkellä perussuomalaisten Mauri Peltokangas on Kokkolan ainoa kansanedustaja, mutta ensi kaudeksi Kokkola on vähintäänkin tuplaamassa edustajamääränsä.

Aistittavissa ainakin on uudenlaista latausta.

