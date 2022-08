Keskipohjanmaan toimittaja Antti Savela pohdiskeli kolumnissaan (26.8.) voisiko muutaman sähköä paljon kuluttavan tehtaan sulkea pakkaskaudeksi ja valtio korvata niille tuotannon menetykset.

Leijonanosan sähkönkulutuksesta käyttää teollisuus 43,4 prosentin osuudella. Tällainen prosenttiosuus velvoittaa ensisijaisesti teollisuuden talkoisiin, koska se kaventaa tuotantotoiminnallaan koko kansakunnan hyvinvointia, luodessaan eniten sähköpulaa pakkaskaudella. Palvelut ja julkinen kulutus 25,2 prosentillaan velvoittaa myös sen talkoisiin, osin turhan, valaisun kerskakulutuksen vuoksi.

Teollisuuden toiminnasta esimerkiksi: paperirullat ja kartonki voidaan ennen ja jälkeen pakkaskauden tehdä varastoon. Moottoritiet voidaan pimentää, ja muu tiestö valaista laihialaisittain. Virastojen sähköntarve voidaan ajoittaa päiväaikaan. Kauppakeskusten valosaasteen ei tarvitse yökausia näkyä kuuhun saakka. Näiden kahden ryhmän hyväntahtoisuus n. 70 prosentin osuudella riittää yhteiskunnan pitämisen sähkön osalta toimintakykyisenä. Etenkin, kun tietty osa väestöstä toimii järkevästi luonnostaan.

Sähköstä tulee pulaa pakkasella, koska ennen toimitettu Venäjän sähkö puuttuu. Myös Norjan hallitus on päättänyt lopettaa tai rajoittaa sähkönmyyntiä. Olkiluoto 3 on kirjoittamaton lehti. Sen koekäyttö keskeytettiin kesäkuussa, koska turbiinin välitulistimessa höyryn ohjauslevyt irtosivat, tietää Tekniikan Maailma 10.8. numerossa. Samassa lehdessä Fingridin Jukka Ruusunen valottaa: OL 3:ssa on vielä paljon epävarmuuksia. Vaikka laitostoimittaja saisi laitoksen vihdoin toimimaan, meidän pitää testata kaikki mahdolliset sähköverkon häiriöt, ennen kuin sähköntuotanto valtakunnan verkkoon voi alkaa. Kaiken lisäksi reaktoria opettelee käyttämään porukka, jolla ei ole mitään kokemusta tällaisesta supervoimalasta.

Talvesta selvitään kuitenkin päättäjien ymmärtäessä tosiasiat ja ryhtyessä välittömästi toimiin teollisuuden ja julkisen vallan suuntaan. Keinovalikoimissa lienee mahdollisesti poikkeuslain käyttäminen ja sähkön hintaan vaikuttaminen, myös edellä mainittujen tahojen kulutuksen säätelemiseksi.

Erkki Heikinaho,

Ylivieska