Rokotekriittisyys, Magneettimedia ja Nivalassa kokoontunut Me kansa -liike – Salaliittoteorioista kirjan kirjoittanut Pasi Kivioja pitää Keski-Pohjanmaan liepeitä erikoisena alueena: "Traumaattinen kokemus yhdistää monia salaliittoteoreetikoita"



Keski-Pohjanmaa on mielenkiintoista aluetta. Tai ainakin sitä ympäröivät pohjalaismaakunnat. Salaliittoteorioista maaliskuussa julkaistun kirjan Salaliittoteorioiden ihmemaassa — Tositarinoita ihmisistä kaninkolossa kirjoittanut tietokirjailija, tohtori ja toimittaja Pasi Kivioja tarkoittaa etenkin ruotsinkielisellä Pohjanmaalla levinnyttä rokotekriittisyyttä, Magneettimedia-julkaisua, jolla on kytköksiä ylivieskalaiskauppias Juha Kärkkäiseen, ja salaliittoteorioita levittävää Me kansa -liikettä, joka kokoontui Nivalassa, kunnes Maliskylällä toimiva Liittola-nuorisoseura päätti yhteistyön.