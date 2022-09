Soitessa on käytössä rajatulle kohderyhmälle tarkoitettu koronaviruslääke, joka pitää ottaa viiden päivän kuluessa tartunnasta: "Meillä on vaikutelma, että se on toiminut hyvin"



Soitessa on ollut heinäkuun alusta käytössä Paxlovid-viruslääke, joka on tarkoitettu koronavirustautiin sairastuneen hoitoon. Sairaanhoitaja Emmi Mäenpää näyttää tablettina annettavaa läkettä Kokkolan terveyskeskuksen infektiovastaanotolla. Markku Jokela

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymässä Soitessa on on hyvät kokemukset Paxlovid-koronalääkkeestä, jota on käytetty heinäkuun alusta lähtien. Lääkehoito on tarkoitettu koronavirusinfektioon sairastuneille aikuisille, joilla on vakava koronavirustaudille voimakkaasti altistava sairaus tai tila.