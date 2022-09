Kokkolan Kinojuhlilla on meininkien meininkiä, – " Hyvällä sykkeellä on menty ja kaikki, mitä eteen on tullut, on saatu järjestymään", tapahtumajohtaja Kaisa Kukkola



1 Kokkolan kinojuhlat Metsurin tarinan ensiesityksessä oli hymyt herkässä, Mikko Myllylahti ja Laura Airola. Jukka Lehojärvi Previous Next

Keskiviikkona Kahvila Sahassa aloiteltiin Kokkolan Kinojuhlia, aiheeseen sopivalla keskustelulla. Juontajana toimi Esko Tynkkynen ja keskustelijoina Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Isotalus (sd.