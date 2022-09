Pääkirjoitus: New Yorkista saatiin tervetullut tieto – Nyt tiedetään, että Suomi valmistelee lakia venäläisten viisumien rajoittamiseksi

Suomalaisten enemmistö on sitä mieltä, että Suomen pitäisi lopettaa viisumien myöntäminen venäläisille, kertoo Taloustutkimuksen tekemä kysely. Viime ajat on keskusteltu siitä, mitä yksittäinen maa voi tehdä venäläisten viisumiasiassa. Suomen tilanne on toisenlainen kun monen muun, kun ottaa huomioon, että Venäjä on rajanaapuri. EU:stakin on toivottu apua.

Keskiviikon tieto osittaisesta liikekannallepanosta tuskin olisi omiaan lieventämään suomalaisten kantoja, jos kysely tehtäisiin nyt.

Onneksi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) toikin valoa viisumiasiaan keskiviikkoiltana New Yorkissa kertoessaan, että Suomi on alkanut valmistella lakia venäläisten viisumien rajoittamiseksi. Tämä on tervetullut tieto.

Turistiliikenteen määrää on syytä rajoittaa Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan vuoksi. Ulkoministeri on oikeassa sanoessaan, että perhesyihin liittyvää matkustamista ei ole tarkoitus rajoittaa.

Eduskunta saa lain käsiteltäväkseen pian.