Hermes tyly vieraskaukalossa – Viikonlopun saldona kuusi sarjapistettä, kun RoKi-voiton jatkeeksi Hermes haki voiton Keuruulta



Kaksi peliä tietenkin on todella pieni otanta, mutta kauden ensimmäiset 120 peliminuuttia ovat osoittaneet, että puolustusalueen puolustuspelaaminen Hermeksellä on kunnossa. Kun vastustajan hyökkäykset ovat pyörineet pääsääntöisesti kulmissa ja kuuma maalivahti Niklas Kokko hoitelee maalia kohti tulevat laukaukset, on Hermes aloittanut kautensa kahdella ansaitulla voitolla.