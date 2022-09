Poliisi valvoo tehostetusti hirvenmetsästystä – "Valvonnan kohdentamisella suuriin massoihin ja alueellisiin painopisteisiin saavutetaan näkyvyyttä ja lisätään ennalta estävyyttä", toteaa poliisitarkastaja Kai Vepsäläinen

Poliisi korostaa, että hirvenmetsästyksessä on kiinnitettävä erityistä huomioita turvallisuuteen. Hirvi on suurikokoisin ja taloudellisesti tärkein riistaeläimemme ja hirvieläinten metsästys on muuta metsästystä tarkemmin säädeltyä. Kuvituskuva.

Jarno Herranen