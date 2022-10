Jouko Peltolan mielipidekirjoitus kappalaisvalinnasta: "Heikot miehet pelkäävät naisia ja heidän ahkeruuttaan"

Olen seurannut Keskipohjanmaa-lehden sivuilla juttuja ja mielipidekirjoituksien kannanottoja taannoisesta totaalisen epäonnistuneesta Kokkolan suomalaisen seurakunnan pappisvalinnasta.

Siitähän saatiin reilu viikko sitten maallinen tuomio... Pieleen meni että paukkui. Jo valintaprosessin eri vaiheissa kaikki tervejärkiset ymmärsivät, ettei demokraattisessa sivistysvaltiossa pitäisi edes teoriassa voida toimia noin.

Vain seurakunnan virkahenkilöstö ja se kuuluisa asiat ymmärtänyt ”vähemmistö” olivat toimineet oikein, ei ”rikollisesti”, kuten minä tämän ”enemmistön” toimintaa kutsun.

Fiskaalin Heimo käytännössä moitti demokraattisen sivistysvaltion ylintä päättäjää tässä asiassa... Ei olisi pitänyt lukea Suomen Lakia, vaan Raamattua, kun seurakunnille valitaan työntekijöitä.

Ei Suomessa koskaan lähdetä sille tielle. Sen tien seurauksia voimme seurata Afganistanissa, Irakissa ja nykyään aivan naapurissamme Venäjällä. Kaikissa näissä maissa kyseisen maan hallitseva uskontosuunta on siunannut kaikenlaiset murhaamiset, naisten mitätöinnit ja raakalaismaiset käsittelyt... On täysin varmaa, ettei Suomeen näitä ähkyuskovaisten toimintatapoja tuoda.

Tosiasiassa tässä valintaprosessissa on vahva yhteys erilaisten suuntausten kautta alueellamme edelleen vahvaan naispappeuden vastustukseen. Sille ei ole vähäisintäkään perustetta, mutta heikot miehet pelkäävät naisia ja heidän ahkeruutta. Vahvat miehet kiittää ja kunnioittaa.

Se että Teerikangasta ei valittu, mutta hänen tilalleen valittiin toinen nainen ei muuta tätä naispappeusvastustuksen syytä.

On säälittävän lapsellista esittää, että jos seurakunnan työntekijä on kulkueessa mukana tukemassa niin sanottujen vähemmistöjen oikeuksia, niin hän ei sovi kirkkomme hommiin. Hän sopii paremmin kuin useimmat, sillä ”mitä te teette muille ihmisille, sen te teette minulle.”

Nyt on muutaman viikon kuluttua tulossa seurakuntavaalit. Muistetaan nyt me ”erilaistenkin ihmisten kunnioittajat” käydä äänestämässä. On välttämätöntä saada Kokkolan evankelisluterilaisiin seurakuntiin meitä riittävä enemmistö päättäjiksi.

Tämä valintaprosessi on ollut valtavan häpeällinen tapahtuma Kokkolalle ja raskas näille ehdolla olleille henkilöille.

Nostetaan Kokkolan seurakuntien toiminta takaisin lailliselle toimintatasolle ja nykyaikaan ja työntekijöilleen ja luottamushenkilöstölle miellyttäväksi hengelliseksi toimintaympäristöksi.

