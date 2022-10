Vastaa kyselyyn Kokkolan hybridiareenasta ja lue kooste aiemmista lukijoitten kannanotoista hankkeeseen – "Paikallisena veronmaksajana rehellisesti sanottuna pelottaa"

Kokkolan kaupunginhallitus näytti maanantaina vihreää valoa suunnitelmalle 74,9 miljoonan euron investoinnille urheilupuistohankkeeseen.

Esitykseen sisältyy, että kaupunki sitoutuu vuosittain 3 miljoonan euron palveluostoihin hybridiareenasta.

Kerro Keskipohjanmaan kyselyssä, mitä mieltä olet hankkeesta. Vastausaikaa on sunnuntaihin 16. lokakuuta kello 12 asti.

Iso hanke on ymmärrettävästi herättänyt paljon keskustelua. Muun muassa näin asiaa on kommentoitu Keskipohjanmaan nettilehdessä ja Facebook-sivulla:

Jäitä hattuun ja muuttakaa projekti harjoitteluhalliksi. Ainoa osa tästä kokonaisuudesta joka voisi pyöriä +/- nollatuloksella. Kustannukset tippuisi 15 miljoonan kieppeille ja kaupungin 3 miljoonan vuosipanostuksella koko halli olisi maksettu pois 7 vuodessa.

Iceman

Käy samalla tavalla kuin Olympiastadionin rempassa. 300 milj. piti maksaa, 600 milj. tuli maksamaan.

Esko Saariaho

Mutta Snellman-saliin ei ollut varaa tehdä edes nousevaa katsomoa musiikkikaupungissa! Ruumiin ja hengen kulttuurit eivät paini samassa sarjassa.

Tapio Kurki

Kuinka tasapuolisesti tämä kohdistuisi alueen koululaisille? Montako kertaa lukukaudessa sinne pääsisi esim. lohtajalaiset, ullavalaiset tai kälviäläiset opiskelijat? Me maksamme tätä uutta kuplahallia myös.

Lohtaja

Halliyhtiön hallitus muuntelee totuutta kirjoittaessaan: ”Esitetyistä vaihtoehdoista vaihtoehto 3 täyttää käyttäjien tarpeet parhaalla tavalla suhteessa esitettyyn budjettiin ja se parantaa kaikkien urheilulajien harjoitteluolosuhteita verrattuna tilanteeseen syksyllä 2022. Lisäksi vaihtoehto 3 tarjoaa erinomaiset puitteet eri tapahtumajärjestäjille.”

Tennishalli puretaan ja tilalle ei ole tulossa mitään. Voisiko halliyhtiön tj tai hpj tulla kertomaan, miten tenniksen olosuhteet paranevat Kokkolassa? Voisiko Sari Innanen tulla kertomaan, miten olette kh:ssa ottaneet huomioon tenniksenpelaajat?

Nyt rakennetaan kuntalaisten rahoilla miljoonilla euroja tiloja tapahtumajärjestäjille. Sivula voisi avata, montako tilaisuutta pitää vuodessa järjestää, jotta tapahtumatilat maksavat investoinnit takaisin. Mikä on investoinnin takaisinmaksuaika? Montako tapahtumaa Urheilutalolla on vuosittain järjestetty? Tämä haihattelu tapahtumien perään on yhtiön hallituksen puheenjohtajan harhaista ajattelua. Kokkolasta ei tule tapahtumakeskusta. On sulaa hulluutta uhrata kuntalaisten liikuntapaikat messupaikoiksi. Paljon parempi on investoida kuntalaisten mahdollisuuksiin liikkua ja urheilla.

Muualla Suomessa jääurheilupaikat ja harjoitushallit toimivat yhtiöpohjalla. Miksi Kokkolassa ei lähdetty tähän? Tässä yhtälössä veronmaksajat tukevat aivan käsittämättömillä summilla lätkäpelaajia ja taitoluistelijoita. Ei varmaan riitä 1000 e/kausi/harrastaja. Näillä energian hinnoilla olisi varmaan halvempaa kuljettaa taitoluistelijat taksilla Pietarsaareen harrastamaan kokkolalaisten piikkiin.

Miksi halliin on tulossa liiketiloja? Meillä on keskustassa ihan riittävästi tyhjiä liiketiloja ja Chydenia kouristelee henkitoreissaan. Onko järkevää, että kaupunki lähtee nyt tarjoamaan lisää liiketiloja? Pahimmillaan liikkeet Isokadulta tyhjenevät entisestään.

Ei tainnut allianssimalli onnistua, jos kustannusarvio on jo tässä vaiheessa noussut 50 %. Meistä jokainen tietää, että rakentamiskustannukset eivät ole nousseet 50 %. Tässä vetää nyt joku porukka välistä ja paljon.

Huolestunut kuntalainen

Ihmettelen hankkeen kokoluokkaa suhteutettuna omistajien maksukykyyn, joita käsittääkseni me kuntalaiset olemme. Vähän kun lähtisi Ferrarin ostoon tietämättä mistä suurin osa rahoista saadaan. Samoin ihmettelen, miten jotkut lajit kuten tennis on jätetty huomioimatta kokonaan.

Veronmaksaja

Koko hybridiareena pitää välittömästi perua. Kokkolan kaupungista tulee kriisi kunta, jos tuo rakennetaan. Silloin valtio ottaa Kokkolan hallinnon hallintaansa. Sitä me Kokkolan asukkaat emme halua. Koettakaa nyt ymmärtää, että näin todella käy, jos hybridiareena rakennetaan. Se tulee maksamaan sata miljoonaa tai hieman enemmänkin. Tämä on fakta.

Ei hybridiareenaa

Meillä potkupalloilijat valoivat tyytyväisyyttä keskuskenttään. Miksi nyt pitää veronmaksajien maksettavaksi vielä siihenkin törsätä, että ostetut miehet saavat potkia palloa puolityhjille katsomoille.

Meillä on tapahtumapuisto. Mitähän tapahtumia on päättäjät ajatelleet saada tänne, jotta näitä kustannuksia oikeasti alettaisiin kattamaan? Niitäkin saisi olla sitten useampia messuja ja ties mitä talven aikana, jotta edes murunen saataisiin kuluja tapahtumilla katettua.

Tilojen tosi käyttäjät eivät nimittäin kuluja kata, sillä jos oikeasti hinnoiteltaisiin kulujen mukaan käyttö, niin yhdelläkään seuralla ei olisi varaa käyttää tiloja.

Puuha

Tapahtumien tai konserttien takia ei tarvitse rakentaa (suuremmat konsertit ja tapahtumat ovat jatkossakin muualla Suomessa). Muita halleja, esim. jäähalli, voi kehittää tapahtuma-areenana. Snellman-saliin ei saada nousevaa katsomoa, että näkisi jotain. Jalkapallon tilanne on jo pääosin kunnossa.

Kokkola nyt vai huolehtisi eri lajien harrastamisen mahdollisuudesta järkevämmällä tavalla. Tuolla rahalla saisi monta koulukeskustakin. Niitähän on jouduttu maksamaan kalliilla leasing-sopimuksilla. Itse muutan pois koska hankkeen takia puretaan pois ainut tennishalli.

Yksityistä rahaa ei ole mukana. Esim. Kauhajoella rakennettu juuri areena yksityisellä rahalla. Ei voi veronmaksajana hyväksyä tällaista.

No way

Vetovoima muodostuu monista yhtäaikaisista seikoista. Tuskin kovin moni tänne muuttaa modernien liikuntatilojen houkuttamana, mutta mikäli olet luonteeltasi urheiluihminen, ne kyllä lisäävät vetovoimaa jäädä paikkakunnalle. Ei pidä ajatella niin, että kaikki tapahtumajärjestäjät kuitenkin kiertävät Kokkolan, koska "me ollaan niin pieni ja vaatimaton teollisuuskaupunki täällä kylmässä pohjoisessa". Jos olemme ylpeitä itsestämme ja kaupungistamme ja uskomme, että olemme samalla viivalla kuin muutkin, niin on uskottava ja investoitava. Eihän esimerkiksi Seinäjoki ole juurikaan meitä suurempi kaupunki.

Mutta paikallisena veronmaksajana rehellisesti sanottuna pelottaa. Yksityistä rahaa pitää saada mukaan paljon enemmän ennen kuin tehdään yhtään mitään. Elämme läheisen sodan vuoksi poikkeustilassa ja materiaalien hinnat voivat lähivuosina tulla myös alaspäin. Se mitä kaupunki eniten mielestäni kaipaisi, olisi jalkapallostadion, jota kiertää rata yleisurheilijoille, sekä laadukas lentopalloareena ja voimistelu- ja sählytiloja.

Ihmettelen miksi jääkiekkoväelle ei riitä yksi hyvä halli, vaan niitä pitää saada kaksi. Myöskään Laitinen ei ole enää KPV:n peräsimessä, joten en sille antaisi paljon painoarvoa. He pärjäsivät hyvin keskuskentällä ja hyvä niin, mutta uudet tuulet puhaltavat. Jalkapallon suosio kasvaa kasvamistaan ja on hyvä investoida tulevia vuosikymmeniä silmälläpitäen kunnon puitteisiin mukaan lukien pukukoppitiloihin.

Tapahtumapuistossa on olemassa erinomaiset puitteet ja tila uudelle urheilun keskukselle. Nyt tulee tietää täsmälleen mitä halutaan ja osata laittaa pelimerkit vain välttämättömiin parannuksiin. Jokainen ajatteleva ihminen tietää, että lopullinen hintalappu on varmasti enemmän kuin mitä nyt budjetoidaan. Tässä on liikaa julkista rahaa mukana ja kallis loppulasku uhkaa kaatua veronmaksajien syliin. Näistä neljästä mikään vaihtoehto ei ole täydellinen. Otetaan takapakkia ja ryhdytään kunnolliseen yksityiseen varainkeruuseen.

Rasputin

