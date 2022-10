Raija Pelttarin mielipidekirjoitus: Hybridiareenapäätöksessä unohdettiin, että koko Keski-Pohjanmaa on muuttotappioaluetta

Jännittyneenä olen seurannut hybridiareenan polkua julkisuudessa.

Hämmästykseni oli suuri, kun keissi meni läpi, sillä vähän epäilen, tokko viisaat valtuutetut ovat miettineet loppuun asti kaikkia niitä kuluja, joita vuosien mittaan koituu. Ei riitä rakentaminen. Ylläpitokin maksaa, sähkön kulutus ynnä muu. Vuokratuloja urheilujärjestöiltä ja kouluilta ei pidä odottaa nettona, sillä nehän saavat avustukset ensin kaupungilta.

Suuria yleisömassoja tulevaisuudessa Kokkolaan on turha odottaa, sillä kilpailutkin tarjotaan netissä ja Ylellä katsottavaksi. Suurilla urheilukilpailuilla on jo vakipaikkansa, olisiko joku Kalevan kisat enää siirreltävissä?

Eikö siis rakennuspäätös perustu tarkempaan suunnitelmaan, jota siis ei ole olemassakaan? Miljoonien satsaus huimaa päätä, eikä veronmaksaja enempää kuin valtuutettu sitä tajua. Kaikkea ei voi saada kerralla. Mutta moderniksi pitää tunnustautua.

Tulevaisuutta ja nuorisoa varten tämä kaikki. On kuitenkin unohdettu, että Kokkola ja koko Keski-Pohjanmaa on muuttotappioaluetta. Kuka niitä halleja enää vuosikymmenien jälkeen on käyttämässä?

Valtuuston istunnossa joku kuului sanovan, että areena on tarkoitettu kaikille kokkolalaisille. Niinpä niin, väestö ikääntyy kovaa vauhtia, muutaman vuoden kuluttua eläkeläisiä on suuri prosentti asukkaista.

Eivät jaksa osallistua enää edes katsomossa. Tarvitsevat hoitopaikkoja ja hoitajia. Luultavasti verot vuosittain vain nousee. Lohtajalla asuva maitotilallinen ja Ullavassa asuva metsuri maksavat varmaan mieluusti korotettuja veroja, jotta kokkolalaiset saavat kiipeillä seinillä.

Raija Pelttari

joka asuu onnekseen tulevan areenan lähellä