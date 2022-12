Jyrki Rantalan asiantuntijapuheenvuoro: Nyt ei tarvita hidasteita rakentamiselle – Toivottavasti asuntorakentamisen sijoittajat huomaavat Kokkolan kehityksen

Pari vuotta sitten Keskipohjanmaa-lehdessä pyydettiin lukijoita kommentoimaan, mikä tekee kodista kodin. Kodin muun muassa todettiin olevan ihmisen paras paikka, missä voi olla täysin omana itsenään hyvässä ja pahassa – vaikka sitten kalsareissaan. Koti ei ole näyttelyesine vaan jokaisen omia muistoja täynnä oleva turvasatama.

Suomen kielessä on useita kodin tunnemerkitystä alleviivaavia sanontoja. ”Koti on siellä, missä sydän on”, ”Oma koti kullan kallis”, ”Koto on koto, vaikka se on pahanenkin”.

Suomalaisista kaksi kolmasosaa asuu omistusasunnossa. Vuokra-asuminen on kasvattanut suosiotaan niin kasvukeskusten kalliiden neliöiden kuin perhetalouksien koon pienentymisen myötä.

Asuntolainoja lyhennetään Suomessa tunnollisesti, luottotappiot ovat matalat ja laina-ajat keskimäärin maltillisia. Keskimääräinen suomalainen asuntolaina on reilu 100 000 euroa, mutta alueelliset vaihtelut ovat erittäin suuret. Suomessa asuntolainamarginaalit ovat Euroopan alhaisimmat, ja kykymme hoitaa lainoja on edelleen hyvä.

Tällä hetkellä asuntomarkkinoilla kiinnostavat eniten hyväkuntoiset, remonttivapaat kohteet, joissa on kiinnitetty huomiota energiatehokkuuteen.

Lämmityskustannusten ja muiden asumisten kustannusten nousu, korkojen nousu ja inflaation kiihtyminen ovat tehneet asunnon myyjät ja ostajat aiempaa varovaisemmiksi. Suomessa lokakuun asuntokauppamäärä tippui yli 30 % alemmaksi kuin yhtenäkään lokakuuna vuosina 2017–2021. Samaan aikaan meidän alueellamme OP Kodin kauppamäärä kasvoi vuoden takaisesta yli 20 %. Alueet eivät ole siskoja tai veljiä keskenään.

On huomattava, että koronavuodet olivat asuntokaupassa erittäin vilkkaita, ja nyt talouden epävarmuus mietityttää ostajia. Toisaalta hyvä työllisyystilanne vastaavasti tukee asuntomarkkinoita.

Tällä hetkellä markkinatilanne on hyvä ensiasunnon ostajille: pienten asuntojen hinnat ovat aavistuksen laskeneet, ja niitä on tullut taas markkinoille. Ostajilla on aikaa harkita asunnon hankintaa ja vertailla kohteita.

Aivan kuten kauppamäärät, myös asuntorahoitus on maassa hiljentynyt. Asuntolainahakemuksia maan suurimmalle asuntorahoittajalle tulee tällä hetkellä noin 25 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tässäkin suhteessa alueillamme mennään myötätuulessa, kun syksyn pienestä hiljentymisestä huolimatta ollaan asuntorahoituksessa edellä edellistä vuotta.

Lainojen korkokehityksessä epävarmuus on tällä hetkellä erittäin suurta korkojen liikkuessa tällä hetkellä vajaassa kolmessa prosentissa. Noin joka kolmanteen asuntolainaan otetaan korkosuojaus.

Asunnon vaihto perustuu tarpeeseen, ja tarvetta meidän maakunnassamme on – ja sitä syntyy koko ajan lisää alueen mahtavien suurinvestointien myötä. Nyt ei tarvittaisi esteitä eikä hidasteita rakentamiselle.

Rakennusteollisuus arvostelee valmistelussa olevaa 461-sivuista uutta rakentamislakia, jonka hyvistä tarkoitusperistään huolimatta kuvataan olevan tulkinnanvarainen ja vaikeuttavan rakentajien ennakointia päätöksenteossaan.

Myös sääntely pankkeja kohtaan on lisääntynyt kerros- ja rivitalojen uudisrakentamisen eli perustajaurakoinnin suhteen. Rakentajilta vaaditaan merkittäviä omarahoitusosuuksia ja ennakkovarausasteita.

Tämä yhtälö haastaa alueellamme, kun esimerkiksi Kokkolan suurteollisuusalueen rakentamisvaihe ja lopulliset laajenemiset työllistävät satoja ihmisiä, mutta heitä ei välttämättä edes ole vielä alueellamme. Pitäisi rakentaa nyt, mutta miten täyttää sääntelyn vaatimukset ja ottaa lopullinen riski, että talot täyttyvät?

Tämän yhtälön ratkaisuun meidän pitää etsiä yhdessä ratkaisuja. Alueen myönteinen kehitys on nyt täysin eri kuin vielä vuosi sitten, joten toivottavasti esimerkiksi valtakunnalliset ja kansainvälisetkin asuntorahastot sekä alueen omat sijoittajat kiinnostuvat.

Kodinvaihtoa ei tehdä heräteostoksena, mutta usein päätös tehdään tunteella ja perustellaan järjellä. Tunnetilat myös voivat olla hyvin erilaisia, vaihdetaanko kotia eron jälkeen vai hankitaanko se nuoren parin ensimmäiseksi yhteiseksi kodiksi tai perheen muutettua uudelle työpaikkakunnalle.

Onnistuneella päätöksellä, elämäntilanteesta huolimatta, pääsee uudessa kodissa toteamaan villasukat jalassa, että ”kotini on linnani”.