Uudelleenjulkaisu: Edesmennyt perholainen sotaveteraani, kansanedustaja sekä ministeri Heimo Linna palasi kaikessa ihmisyyteen ja toivoi, että nuoremmat ymmärtävät veteraanien uhraukset



Next

Tämä haastattelu on tehty kesällä 2015. Heimo Linna istuu kotitupansa olohuoneessa Perhon Möttösessä ja kertoo, että juuri heinäkuussa on paljon ohjelmaa: lapsia perheineen on tullut viettämään kesälomaa mummolaan.