Saunatuotteet menevät kuumille kiville, kiuasmakkarakin voi maistua – Sauna sisustetaan levon ja rauhan tilaksi: "Tuoksulla ryyditetty vesi pärskähtelee kiposta kivasti"



Saunomisella on Suomessa ikiaikaiset perinteet. Löylyttelytraditioihin on kokkolalaisella Eija Tuliniemellä näkökulmaa viimeisen kuuden vuoden ajalta minkä hän on pyörittänyt kaupungissa ainoaa pelkästään saunatuotteisiin keskittyvää putiikkiaan.