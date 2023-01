Oscar-palkittu äänivelho siirtyy elokuvastudiolle Yhdysvaltoihin: ”Ensimmäiset pyynnöt tulivat jo Pikku Prinssi-elokuvan jälkeen”, kertoo kokkolalainen Heikki Kossi

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viikon kulttuuriuutinen lienee itseoikeutetusti se, että Kokkolassa työskennellyt foley-artisti Heikki Kossi siirtyy Yhdysvaltoihin Skywalker-studiolle töihin. Heikki Kossi on äänivelho, jonka työtä arvostetaan laajasti. Nyt vanhassa tehdashallissa sijaitseva äänistudio on tyhjentynyt.

– Olen tähän saakka tehnyt töitä yksin äänittäjän kanssa. Skywalkerilla työskentelen kahden muun foley-artistin kanssa, joista Scott Curtis kävi jo pari kuukautta sitten Kokkolassa katsomassa, että minkälainen romusankari täältä on tulossa, naurahtaa Kossi.

Sana ”foley-artisti” juontaa juurensa sata vuotta sitten eläneeseen Jack Foleyyn, elokuvakoneen käyttäjään, joka keksi tehdä elokuviin ääniä jälkeenpäin. Yhä edelleen osa äänistä syntyy käsityönä.

– Lucas-filmi omistaa studion mihin menen töihin. Lucas-filmin puolestaan omistaa Disney, joten paljon isoja animaatioelokuvia ja mahdollisesti Marvel-elokuvia on tulossa, tietää Kossi.

Itseoppinut mestari

Kossi on itseoppinut äänityöläinen, joka palkittiin toissa vuonna Oscar-palkinnolla osana kansainvälistä äänityön tiimiä elokuvasta Sound of Metal. Hän viritti Kokkolan suurteollisuusalueelle vanhaan Kemiran halliin suuren äänistudion viitisentoista vuotta sitten. Nyt siitä jäljellä on enää kelluva lattia ja lukuisat erilaiset neliöt, jotka on täytetty hiekalla, soralla, tiilillä, kaakelilla, kumimatolla, sementillä, asfaltilla ... Kaikilla mahdollisilla materiaaleilla, joista saadaan talteen satoja erilaisia askelten ääniä.

– Aika paljon romua meni jo Amerikkaan merikontissa. Ihan tyhjin käsin en sinne lähde, naurahtaa Kossi.

Heikin studio on ollut lattiasta kattoon täynnä esineitä, tavaroita ja materiaaleja, joita kolisuttamalla tai yhteen hieromalla syntyy mitä eriskummallisimpia ääniä. Tuulen kahina voi syntyä VHS-kasetin nauhoja heiluttamalla. Spagettinipun katkaisu synnyttää mielenkiintoisen äänen. Itseoppinut äänimies on tunnettu sinnikkyydestään etsiä juuri se oikea, aito ääni kohtaukseen kuin kohtaukseen.

– Varmaan se on uskallus kuulla se ääni, mikä pään sisässä soi ja sitten uskallus lähteä etsimään, miten se tehdään. Mieluummin kuin turvautua valmiiseen ratkaisuun, miettii Kossi.

Elokuvista jää jälki

Valmiita ääniä elokuviin saa toki ostaa, mutta ne eivät koskaan vedä vertoja käsin tehdyille, aidoille äänille. Tämä tiedetään myös elokuvateollisuuden suuressa maailmassa. Heikki Kossi on tehnyt viidessätoista vuodessa noin kolmensadan elokuvan äänet. Näistä suuri osa on ollut kansainvälisiä tuotantoja.

– Ensimmäistä kertaa minulle puhuttiin siirtymisestä Yhdysvaltoihin jo vuosina 2015-2016, kun tein ääniä Pikku Prinssi-elokuvaan, muistelee Kossi.

Tähän saakka Heikki on pääsääntöisesti työskennellyt kahdestaan äänittäjän kanssa. Hän on valinnut elokuvat, joihin ääniä tarvitaan ja tehnyt työtään omaehtoisesti.

– Sinänsä mikään ei muutu, että Skywalker Ranch sijaitsee myös kaukana San Fransiscosta, viiniviljelmien keskellä. Työ siellä on samaa, mutta sitä tehdään kolmen foley-artistin tiimissä.

Kokkolan ”äänitehtaalla” työ on ollut intensiivistä ja sitä on ollut paljon. Lisätyötä on tuonut oman yrityksen pyörittäminen.

– Skywalkerilla saan keskittyä vain ääniin. Ehkä aikaa jää myös lukemiseen, mitä olen kaivannut, pohtii Kossi.

Nyt tärkeimmät tavarat on pakattu ja mies itse astui Amerikan koneeseen sunnuntaina. Työt uusissa maisemissa alkavat helmikuun alussa. Kun Kossi sulkee studion oven viimeistä kertaa, mielessä vilisevät käsien läpi menneet elokuvat ja tutuksi käynyt vanha teollisuushalli, jonka uumenissa ääniä on etsitty suurella intohimolla.

– Varmaan jokainen leffa on jättänyt jonkun jäljen myös meihin tekijöihin. Kyllähän tähän paikkaan jää aika paljon myös tunteita, ajatuksia ja muistoja.