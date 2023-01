Poliisi kertoo tutkivansa mittavaa viinahuijausta. Poliisi on takavarikoinut useita satoja pulloja väärennettyä Koskenkorva-viinaa ja epäilee, että väärennyspulloja on levitetty laittomasti.

Poliisi pääsi rikosepäilyn jäljille, kun se löysi Keski-Suomessa pysäyttämästään ajoneuvosta suuren erän väärennettyjä Koskenkorva-viinapulloja. Poliisi takavarikoi kyseisiä pulloja useita satoja.

Tutkimuksissa selvisi, että pullojen sisältämässä alkoholissa on epäpuhtauksia, ja siksi tuotteen turvallisuudesta ei voida olla varmoja.

Asiaa tutkitaan törkeänä alkoholirikoksena Sisä-Suomen poliisilaitoksella ja teollisoikeusrikoksena Keskusrikospoliisissa.

Väärennöksiä epäillään levinneen ainakin Keski-Suomessa. Pulloja ei ole ollut myynnissä esimerkiksi Alkon myymälöissä, vaan niitä epäillään kaupattavan laittomasti.

Poliisi epäilee, että katukauppaan ja muuhun laittomaan levitykseen on päätynyt jo useita satoja pulloja. Pulloja on voitu levittää eri puolilla Suomea, ainakin Keski-Suomessa, josta pulloja on takavarikoitu pysäytetyn auton lisäksi toisestakin paikasta.

Väärennetyn pullon tunnistaa harmaasta korkista ja siitä, että etiketissä ei ole panttimerkintöjä.

Aidoissa Koskenkorva-viinapulloissa on beigen värinen korkki, pohjassa lukee Altia ja tuotteissa on panttimerkinnät.

Poliisi ottaa vastaan vihjeitä väärennetyistä pulloista ja niiden levittämisestä sähköpostiosoitteeseen vihjeet.keski-suomi@poliisi.fi. Viestin otsikoksi pyydetään kirjoittamaan Koskenkorva.