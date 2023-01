On ollut upeaa seurata investointiuutisia, jotka lupaavat hyvää Keski-Pohjanmaan taloudelle ja työllisyydelle. Yksi esimerkki on ollut Keliberin litiumhanke, joka on siirtymässä rakennusvaiheeseen Kaustisella, Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Olemme läpi syksyn saaneet kuulla hyviä uutisia meidän pohjalaisesta ”vienti-Suomesta”.

Hankkeet työllistävät lukemattomia rakennus- ja palvelualan yrityksiä koko "akkurannikolla” Vaasan seudulta Keski-Pohjanmaalle. Myös työvoiman liikkuvuus lisääntyy. Teollinen tuotanto tarkoittaa myös raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetusten lisääntymistä. Tämän vuoksi pidän tärkeänä, että Pohjanmaa nostaa kunnianhimon tasoa valtatie 8:n kehittämiseksi.

Tehdyt vt8-parannukset eivät ole riittäviä toimivuuden ja turvallisuuden takaamiseksi. Tavoitteeksi on asetettava kolmikaistainen vt8. Tämä tulisi saada valtakunnalliseksi kärkihankkeeksi ensi vaalikaudella. Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana kutsuin Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja Pietarsaaren kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan mukaan yhteiseen aloitteeseen (Keskipohjanmaa 13.1.2023).

On nimittäin selvää, että tuloksia syntyy vain yhteistyöllä yli rajojen. Kutsun kaikkia alueen vaikuttajia edistämään kolmikaistaisen vt8:n tavoitetta. Toimiva ja turvallinen valtatie 8 on koko Keski-Pohjanmaan ja koko "akkurannikon” etu.

Tiina Isotalus

kansanedustajaehdokas (sd.)

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Kokkola