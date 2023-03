Sari Innasen mielipidekirjoitus: Lapsivähennys tulee palauttaa verotukseen

Eduskuntavaalit

Ihmisten ja koko yhteiskunnan hyvinvointi vaatii oikeanlaisia päätöksiä ja vastuullisia ratkaisuja. Harjoitettua verotuspolitiikkaa voidaan tarkastella monestakin kulmasta: Onko se oikeudenmukaista? Onko se tehokasta? Onko se kansalaisille selkeästi avautuvaa? Työvoimapoliittisesti sekä väestökehityksen näkökulmasta on syytä arvioida myös se, onko harjoitettu verotuspolitiikka kannustavaa.

Lähes kolme vuosikymmentä sitten toteutettiin ns. perhetukipaketti, jossa verotuksen lapsivähennykset poistettiin ja korotettiin lapsilisiä sekä yleistä asumistukea. Syntyvyyden suunnasta ja lapsiperheköyhyyden lisääntymisestä voidaan päätellä, että tämä vuosikymmeniä sitten tehty päätös ei ole tuonut toivottuja tuloksia.

Mielestäni nyt on korkea aika verotukselliseen priorisointiin, ja mm. lapsivähennys on palautettava verojärjestelmäämme.

Verohelpotusten yhteydessä nostetaan aina esille niiden vaikutukset valtiontalouteen ja velkaantumiseen. On totta, että hallitsematon valtion velkaantuminen on pysäytettävä ja on ajateltava tulevia sukupolvia sekä Suomea vuosien päähän.

Katse lapsiin ja lapsiperheisiin ei kuitenkaan vie julkista taloutta heitteille, päin vastoin. Syntyvyyden turvaaminen ja riittävän elintason varmistaminen kaikille suomalaisille lapsille on aivan keskeinen menestystekijä tulevaisuuden kannalta.

Vero- ja sosiaaliturvapolitiikka ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Tässä yhteydessä olen sitä mieltä, että lapsilisien ja lapsivähennysten ei tule kompensoida toisiaan vaan ne täydentävät toisiaan merkittävänä tekona perheiden hyväksi ja syntyvyyden nostamiseksi.

Sari Innanen

lakimies, opettaja

kansanedustajaehdokas (kesk.)

Kokkola