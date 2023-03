Suomessa kasvanut kaivosala saadaan vihdoin verolle ensi vuoden tammikuusta alkaen. Valtioneuvosto arvioi, että verotuotto tulisi olemaan vuositasolla 25 miljoonaa euroa, ja tästä summasta 60 prosenttia ohjattaisiin kaivoskunnille. Loppusumma valtiolle.

Yksi isosti esillä olleista kaivoksista on Sibanye-Stillwaterin enemmistöomistama Keliber, jonka toiminnot sijoittuvat useamman kuin yhden kunnan alueelle. Tulevassa kaivosverotuksessa tämä on huomioitu. Kaikki kunnat, joissa kaivostoimintaa on, saavat siivunsa kaivosalueen pinta-alaan suhteutettuna. Esimerkiksi Keliberin litiumkaivoksen kohdalla kaivosverosta hyötyisivät Kaustinen, Kruunupyy ja Kokkola.

Pyhäsalmen kaivoksen toiminta on päättymässä tämän vuoden aikana, joten kaivoslaki tulee sen osalta voimaan liian myöhään. Vuodesta 1962 toiminut kaivos ehti vuoteen 2019 saakka tuottaa 57 miljoonaa tonnia malmia. Hituran kaivoksen sulkeminen Nivalassa taas johti ulkomaalaisen omistajan konkurssin jälkeen miljoonia euroja maksaneeseen ympäristön puhdistusoperaatioon, jonka maksajana oli lopulta valtio.

Kaivosmineraalin veron määrä on 0,6 prosenttia kaivosmineraalin sisältämän metallin verotusarvosta. Verotettavia kaivosmineraaleja olisivat hopea, koboltti, kromi, kulta, kupari, litium, nikkeli, palladium, platina, sinkki, lyijy ja uraani. Muiden kuin mainittujen vero olisi 0,20 euroa tonnilta malmia tai hyötykiveä.

Kaivosmineraalien verotusarvon määrää markkinat kalenterivuodelle laskettuna keskiarvona.

Kaivosalan liikevaihto oli vuonna 2021 Suomessa 2,42 miljardia euroa työ- ja elinkeinoministeriön lokakuussa 2022 julkaiseman toimialaraportin mukaan. Kaivosala työllistää 5700 henkilötyövuotta.

On hyvä, että kaivosteollisuus pistetään vihdoin verolle Suomessa. Kaivosyritysten omistajat ovat usein ulkomaalaisia ja globaaleilla isoilla kaivosyrityksillä on resursseja tehdä Suomessa verosuunnittelua. Selvää on, että kaivosrakennelma muuttaa aina ympäristöä. Ilmeiset kaivosten haitat pölystä, melusta ja liikenteestä taas tuntuvat nimenomaan kaivoskunnissa, ei niinkään valtion puolella. Myös vesistöjen kunnosta kannetaan huolta kunnissa. Valtio kuitenkin kerää kaivosverosta 40 prosentin osuuden.

Esimerkiksi litiumia kaivetaan lähivuosina kohisten kasvavan akkualan tarpeisiin. Rekkaralli tulevaisuuden akuissa käytettävää spodumeenipegmatiittimineraalia suhaa kantatie 63:n ja valtatie 13:n välillä. 25 miljoonan euron verotuloa kunnille ja valtioille on jakamassa reilut kymmenen monikansallista yritystä, joille miljoona on pikkuraha. Sibanye-Stillwater teki viime vuonna silkkaa voittoa 1,2 miljardia dollaria.

Kaivosveron prosenttia olisi varaa nostaa heti alkuunsa, samoin kuin kuntien ja valtion suhdetta verotulon jaossa muuttaa. Tai vähintään nostaa kaivoskunnissa valtion teiden hoitoluokkaa.

Sanni Aho

