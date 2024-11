Ihmiset

Henna Kettunen sai tuttavaltaan vähän käytetyn Marimekon takin, jota hän käyttää ahkerasti. Kuva: Miika Manninen

33-vuotias Henna Kettunen ei ole ostanut itselleen kahteen vuoteen yhtään uutta vaatetta, lapsilleenkin vain kourallisen

Henna Kettunen pitää laadukkaista, vintagetyylisistä vaatteista ja ostaa käytettynä myös kodintavarat. Sheiniä, Temua ja Black Friday -shoppailuhurmosta hän kammoksuu.

Maria Kurtti Keskipohjanmaa

Henna Kettuselle, 33, kirpputorien kiertäminen on kuin sienestämistä. Löytämisen ilo on yhtä suuri, löysi sitten runsaan sieniapajan tai kirppispöydän, josta löytyy juuri oikeankokoisia t-paitoja. Ja nimenomaan sellaisia, joille on tarvetta.

Vaikka kirppiksillä on kiva kierrellä, ei shoppailu kuulu e