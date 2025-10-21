Paikallisuutiset

Älykkäät humanoidirobotit ovat tulevaisuutta, mutta eivät ehkä joka kodissa – ”Jännä nähdä, minne Arska meidät taluttaa!”

Nyt pitäisi miettiä, miten humanoidirobotit otetaan osaksi työympäristöjä, sanoo robotiikkayrityksen toimitusjohtaja.

Matti Tikanmäki esitteli humanoidirobotti Arskaa Kalajoen Jedulla järjestetyssä Tulevaisuuden teknologia -tapahtumassa . Kuva: Timo Varila
Humanoidirobotti Arska kävellä köpöttelee Jedun Kalajoen toimipisteen metalliosastolla, kääntyy välillä ympäri ja heiluttaa kättään. 130-senttinen robotti on oppilaitoksella järjestetyn Tulevaisuuden teknologia -tapahtuman tähti, ja sen askellus tallentuu moniin kännykkäkameroihin.

Oululainen Probot

