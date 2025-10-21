Paikallisuutiset
Älykkäät humanoidirobotit ovat tulevaisuutta, mutta eivät ehkä joka kodissa – ”Jännä nähdä, minne Arska meidät taluttaa!”
Nyt pitäisi miettiä, miten humanoidirobotit otetaan osaksi työympäristöjä, sanoo robotiikkayrityksen toimitusjohtaja.
Humanoidirobotti Arska kävellä köpöttelee Jedun Kalajoen toimipisteen metalliosastolla, kääntyy välillä ympäri ja heiluttaa kättään. 130-senttinen robotti on oppilaitoksella järjestetyn Tulevaisuuden teknologia -tapahtuman tähti, ja sen askellus tallentuu moniin kännykkäkameroihin.
Oululainen Probot