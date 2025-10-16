Paikallisuutiset

Apulaisoikeuskansleri moittii Pohjanmaan poliisia – Tässä viisi tutkintaa ja mitä niiden kanssa tapahtui

Apulaisoikeuskanslerin selvityksissä käy ilmi, että Pohjanmaan poliisi lopetti useiden lähisuhdeväkivaltarikosten tutkinnat lainvastaisesti.

Arkistokuva. Kuva: Jukka Lehojärvi
Keskipohjanmaa

Poliisi on jättänyt lainvastaisesti tutkimatta kymmeniä lähisuhdeväkivaltatapauksia, vaikka ne kuuluvat virallisen syytteen alaisuuteen. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan virheellisiä päätöksiä on tehty myös Pohjanmaan poliisissa.

Pohjanmaan poliisilaitokselta apulaisoikeuskanslerin selv

