Assadin romahdus on hyvä uutinen – Jatko arvaamatonta: Lähi-itä hakee uutta tasapainoa, Venäjä nielee nöyryytyksen ja Biden lisää meriitin CV:hen

Syyrian verisen hallinnon romahduksesta ei voi olla ainakaan surullinen. Mitä muuta Al-Qaida-terroristien ex-liittolaisten nousu valtaan saattaa merkitä?

Matti Posio Keskipohjanmaa

Opposition taistelija otti selfien Syyrian hallituksen rakennuksen edustalla 6. joulukuuta 2024, kun Bashar al-Assadia vastustavat joukot olivat päässeet Haman kaupunkiin. Islamistisen sissiryhmän HTS:n joukot olivat käynnistäneet hyökkäyksensä 27. marraskuuta, ja saaneet vastaansa Syyrian hallinnon vastahyökkäyksiä ja Venäjän ilmaiskuja. Kuva: Bilal Al Hammoud / EPA

Yksi on varmaa: Bashar al-Assadin vallan romahduksesta Syyriassa ei voi olla kuin iloinen. Niin raakalaismainen ja kammottava diktatuuri on kyseessä, että on vaikea kuvitella asioiden voivan enää huonommiksi muuttua. Silti niinkin voi tapahtua.

Suurinta vallan ottanutta sissiryhmittymää Hayat Tahrir