Avausammunta vei Suvi Minkkisen menestystoiveet Kollenilla
Takaa-ajon maailmancupissa Minkkiselle tuli lopulta toinen sija.
Suvi Minkkinen oli 23:s ampumahiihdon maailmancupin takaa-ajokisassa Oslon Holmenkollenilla. Minkkinen ampui kaksi sakkoa, molemmat kisan avausammunnassa. Kisan voitti Ruotsin Hanna Öberg, josta Minkkinen jäi hieman yli 2,5 minuuttia.
– Otin napsuja, mutta en riittävästi. No, lähti ainakin paineet tästä kisasta, Minkkinen kommentoi Ylelle ensimmäistä ammuntaa.
Takaa-ajon maailmancupin loppupisteissä Minkkinen sijoittui toiseksi. Ranskan Lou Jeanmonnot nousi tämän päivän nelossijallaan ohi Minkkisen (pisteet 397–380). Suomalaisen kauden takaa-ajosijoitukset olivat 2, 13, 2, 2, 9, 2 ja 23.
– En tiedä, kultaako aika muistot, mutta tuntuu, että oli kauden kovimmat paineet tänään, Minkkinen kuvaili Ylelle.
– Eilen laitoin Mikolle viestiä, ja hän vastasi, että eiköhän ne tärkeä kisat menneet jo jokin aika sitten, Minkkinen jatkoi mainiten henkilökohtaisen valmentajansa Mikko Viitasen viittauksen helmikuisiin olympiakoitoksiin.
Maailmancupin kokonaiskisassa Minkkinen on neljäntenä ennen kauden päättävää huomista yhteislähtökisaa. Jeanmonnot on jo varmistanut cup-mestaruuden, mutta neljällä seuraavalla on vielä tiukkaa taistoa: Hanna Öberg 883 pistettä, Elvira Öberg 867, Minkkinen 856, Lisa Vittozzi 845.
Miesten takaa-ajokisassa Tero Seppälä nosti sijoitustaan kolme pykälää. Seppälä oli 25:s 3.42 minuuttia kärjestä jääneenä. Kisan voitosta käytiin loppukirikamppailu, jossa Norjan Sturla Holm Lägreid kurotti jalkansa ensin maaliviivan yli. Maalikamerakuvan perusteella Ranskan Eric Perrot jäi kakkoseksi samalla ajalla. Ranskan Emilien Jacquelin sijoittui kolmanneksi.
Seppälä oli tyytyväinen ampumasuoritukseensa. Päivään mahtui yksi sakko molemmilta pystypaikoilta. Makuut menivät nollille.
– Kauden keskiarvoon peilaten ammuntaan voin olla tyytyväinen, mutta 12,5 kilometriä tuntui pitkältä matkalta. Sohjossa taivaltaminen oli rankkaa, Seppälä sanoi Ylen haastattelussa.
Seppälällä on jäljellä vielä yksi kisa, kun hän on ainoana suomalaismiehenä mukana yhteislähdössä.
– Kalustoon etsitään vielä toimivampaa vaihtoehtoa. Yksi yritys siihen on jäljellä. Samoin vielä on yksi yritys ampua neljän nollan päivä, Seppälä sanoi.
Muista suomalaisista Arttu Heikkinen oli takaa-ajon 29:s ja Tuomas Harjula 34:s. Heikkinen kiersi kaksi sakkokierrosta, Harjula kolme.
///klo 18.09 juttua täydennetty miesten kisan osuudella///