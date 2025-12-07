Kokkola-lehti

Dokumentaristi Manu Kerola Rosso-elokuvan jäljillä: ”Olisi mukava kuulla jos joku tunnistaa itsensä tai autonsa kuvista”

Kokkolan kaupunginkirjastoon rakentui mielenkiintoinen valokuvanäyttely. Kyseessä on Rosson Pohjanmaa - silloin ja nyt -niminen näyttely.

Manu Kerola on laittanut kartalle elokuvan road tripin. Kuva: Minna Mustonen
Keskipohjanmaa

Mika Kaurismäen ohjaustyö Rosso, vuonna 1985 ensi-iltaan tullut elokuva, täytti tänä vuonna 40 vuotta. Suurin osa elokuvan kuvauksista tehtiin Pohjanmaalla ja monet sen kohtauksista sijoitettiin tavalla tai toisella uhanalaisiin paikkoihin.

Leffaan ihastunut kokkolalaisdokumentaristi Manu Kerola kier

